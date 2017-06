Warning ! Pas de Millennials sans intelligence émotionelle

1. Reconnaissez leur contribution pour ce qu’elle est



Il est insupportable aujourd’hui d’entendre un chef s’attribuer seul, la réussite d’un projet auquel l’équipe a largement contribué. Veillez à bien mettre en avant, en proportion de leur apport, chacun de vos équipiers, nommément.



2. Eliminez toute distance de vos rapports



Soyez proche, soyez disponible. Ne tentez pas de démontrer une quelconque supériorité. L’échange, pour être sincère et déboucher sur des actions concrètes, doit être ouvert et équilibré.



3. Donnez des instructions claires



Les Millennials n’aiment pas les attitudes « politiques ». Ils se méfient des circonvolutions verbales, souvent incompréhensibles et préfèrent un parler «cash ». Votre proximité avec eux ne doit pas obscurcir votre communication.



4. Limitez vos communications écrites



Bien que vous vous adressiez à une génération qui communique à longueur de journée sous forme de messages dans les réseaux sociaux, substituez aux mails et aux SMS, dès que vous le pouvez, un contact personnel et une communication verbale. Vous ne faites pas partie d’un cercle virtuel mais cherchez à fédérer une équipe.



5. N’ayez pas peur de faire des feedbacks critiques



Vous avez la responsabilité de faire grandir vos collaborateurs. Les Millennials ont parfois un côté « bisounours » qui peut les amener à ne pas prêter trop d’attention à certains dérapages. Il vous appartient alors de faire, en toute transparence, des feedbacks francs et clairs.



6. Sachez récompenser



Les objectifs à long terme sont une chose. Les petites victoires qui jalonnent le chemin pour les atteindre permettent d’entretenir la flamme. Prenez l’habitude de remercier et d’encourager ceux qui en sont à l’origine.

Dans un avenir proche les hiérarchies des entreprises seront de plus en plus constituées de ces Millennials qui, par la force des choses, en transformeront la culture, inexorablement. Les entrepreneurs et dirigeants qui entendent accélérer leur croissance et additionner les succès ont tout intérêt à assimiler les ressorts de cette évolution. Ils permettront ainsi de rendre leurs entreprises de plus en plus agiles, d’améliorer les rapports humains et de renforcer leur leadership.