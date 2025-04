Paris Blockchain Week | Jour 2, le best of des interventions du jour

« Servir les clients européens est un exercice très spécifique. Il faut composer avec une diversité de langues et de cultures. Il n’existe pas de banque européenne qui réponde aux besoins de tous les Européens. Chaque client doit se sentir chez lui. On ne traite pas un client italien comme un client espagnol : leurs attentes, leurs émotions et leurs comportements sont différents. Et cela rend les choses complexes. »



« À mon sens, Donald Trump a été l’un des éléments déclencheurs les plus significatifs pour l’Europe. Il a mis en lumière le fait que nous ne pouvons plus compter systématiquement sur les États-Unis. L’Europe doit chercher de nouveaux partenaires, et il en existe de nombreux ici, sur le continent. »