Interac Canada | Guide complet sur cette méthode de paiement 100% sûre

Depuis quelques années, nous entendons de plus en plus parler en Europe de celui qui est devenu un véritable colosse au Canada - au point d’y être plus populaire encore que PayPal -, nous parlons de l’entreprise Interac . Cette dernière est un ovni sur le marché des solutions de paiement. Elle dispose en effet d’un fonctionnement vraiment inédit puisque contrairement à quelques-uns de ses concurrents, elle n’est pas née sous la forme d’une société privée mais d’un organisme à but non lucratif. Dans cet article, nous vous proposons un gros plan sur Interac et ses activités Outre-Manche qui pourraient inspirer bien des business sur le continent européen et ailleurs autour de la planète !De l’autre côté de l’océan, celui qui est pour nous un grand inconnu apparait sur toutes les lèvres lorsque l’on évoque le traitement de transactions de multiples natures. Tous les acheteurs ont déjà en effet vu émerger cette entreprise dans leur quotidien.Un fan de jeux de hasard peut par exemple s’inscrire et jouer sur un casino en ligne avec virement Interac . Il transfère de l’argent de son compte en banque au site de gaming via cette méthode de paiement, puis il parie ensuite sur des machines à sous pour retirer plus tard ses gains - encore une fois en s’appuyant sur cette méthode.Une personne effectuant ses achats dans un supermarché verra elle aussi certainement son logo figurer sur le terminal de paiement, ou bien le verra apparaitre sur l’écran du distributeur automatique lorsqu’elle voudra retirer du cash. Bref, Interac est un incontournable au Canada : voici comment ce titan est né et a évolué en quelques années seulement !Interac a vu le jour en. Ce sont le Mouvement des Caisses Desjardins ainsi que quatre grandes banques qui le fondent, à savoir la Banque Toronto-Dominion, la Banque royale du Canada, la Banque canadienne impériale de commerce et la Banque Scotia.A cette époque, cette association s’était vu chargée la lourde tache au Canada de gérer et suivre l’évolution des différentes normes ainsi que des standards du réseau de paiement intermembres Outre-Atlantique. A la base, elle a donc été fondée avec l’intention de suivre les normes de qualité et de sécurité, mais aussi dealors naissant, et cela jusqu’à sa dissolution en 2018. Une fusion de Interac et Acxsys donne alors naissance à Interac Corporation.De nos jours, Interac poursuit ses opérations en continuant à développer toujours plus en profondeur un réseau de paiement, mais elle a énormément élargi son champ d’actions. Comment ? Elle fournit aux commerces tout l’équipement nécessaire et leur permet de s’appuyer sur des connexions sécurisées.Que fait Interac précisément ? Elle se charge des interconnexions alors que les membres bancaires eux demeurent toujours responsables de leurs propres réseaux en matière de guichets automatiques. Elle permet ainsi à des clients d’une banque de, moyennant des frais.En complément, c’est aussi sur Interac que s’appuient certains des systèmes de paiement en direct, comme lespermettant aux acheteurs de régler leurs emplettes dans les supermarchés nord-américains.Son nom s’est tellement diffusé à travers toutes les provinces du Canada qu’Interac est désormais synonyme dans ce pays de carte de débit. A cela s’ajoutent également maintenant des services permettant de réaliser desde façon classique. Enfin, grâce à l’option « Argent électronique - Virement de fonds par courriel INTERAC », tout individu peut aussi envoyer des fonds à un autre par le biais d’une adresse email liée à un compte en banque canadien.