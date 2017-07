Vivatech sur les traces du CES de Las Vegas

Vous venez de lancer sur Vivatech une publication sur la Blockchain , est-ce votre actualité ?En fait nous étions partenaire de Vivatechnology avec un large dispositif dont le sponsoring de la zone presse, nous en avons donc profité pour annoncer en conférence de presse la sortie d’une publication en anglais sur la blockchain et la régulation ! un décryptage complémentaire par nos experts des différents bureaux à l’international !Wavestone à sponsorisé pendant 3 jours la zone presse internationale soit plus de 1200 journalistes présents , mais a aussi animé un stand corporate avec l’organisation de nombreux parcours thématiques pour nos clients , l’idée d’apporter de la valeur ajoutée à nos clients sur ce grand salon à germée assez vite au sein de nos équipes et nous avons voulu non seulement inviter nos clients mais aussi les accompagner sur des parcours d’une durée limitée et sur le thème de leur choix ( sectoriel ou transverse , ie l’intelligence artificielle , les chatbots, le big data etc ) . Nous avons organisé avec nos experts plus de 20 parcours innovants afin de leur montrer l’univers des start ups , des fintech, du futur de l’énergie , du transport etc …Nous avions des sessions et des pitches sur les zones de certains de nos clients, des challenges autour de la mobilité ou autour des flux de passagers et nous étions aussi animateur vedette pendant 3 jours des trophées des start ups sur l’Agora ! un monde que nous connaissons bien .Nous avons aussi organisé une veille importante sur les enjeux importants de nos clients ( e-Gouv, les véhicules autonomes, la banque du futur, les smart cities, les nouvelles méthodes de travail autre publication que nous venons de publier cette semaine ici et de nombreux autres sujets d’actualité comme l’IA et les chatbots …) thèmatiques que développent régulièrement nos experts à travers des publications et points de vues.Nous travaillons bien sûr avec beaucoup de grands groupes , c’est notre force et nous sommes armés pour le faire en France mais aussi à l’étranger, nous connaissons cependant bien le monde des start ups puisque nous avons des équipe dédiés sous le label shake ‘up qui font de la veille, animent des radars autour de l’innovation sectorielle et qui accélèrent chez Wavestone des start ups élues que nous accueillons au sein de nos locaux. Felix , Kinov , Beekast , Alsid , Yuka pour ne citer que quelques-unes de celles que nous coachons, hébergeons et accompagnons de nos conseils !Comme je vous l’ai dit nous sommes assez éclectiques dans la démarche , plateforme de ranking pour les start ups afin de favoriser l’open innovation, solution mobile et collaborative pour les events, des starts ups autour de la mobilité , de la sécurité et du bien-être ! donc un panel assez large .Nous avons aussi développé conjointement avec la Société Générale et Wavestone les premiers trophées de l’innovation dans le secteur de la cybersécurité bancaire : les « Banking Cybersecurity Innovation Awards ». La sécurité est en effet un sujet fondamental pour le secteur bancaire et en particulier pour ses clients. Les 3 lauréats seront annoncés le 5 juillet prochain.Pour cette 1ère édition nous avons tablé sur un dispositif assez éclectique, parcours clients, invitations collaborateurs, sourcing et recrutement de talents, animation de l’éco-système et partenariat avec la presse , donc un dispositif riche et varié qui nous permet de nous afficher comme un acteur majeur de la relation entre les grands groupes et les start ups innovantes. Ce premier rendez-vous pour nous était riche d’enseignements et nous avons plein d’idées pour développer la prochaine édition 2018