Un nouvel acteur de la banque mobile débarque en France

C’est en quittant la Finlande pour la Suisse que Jorma Jokela, jeune entrepreneur finlandais et Pdg de Ferratum Bank, réalise la difficulté d’opérer un transfert d’argent d’un pays à un autre de manière instantanée. Nait alors l’idée d’une banque universelle, disponible à toute heure et partout : Ferratum Mobile Bank.



Les services d’une banque disponible partout, en un claquement de doigts et sans frais



Après la Norvège, la Suède et l’Allemagne, Ferratum Mobile Bank arrive sur le marché français. Son offre est simple : permettre d’ouvrir un compte en banque en 5 minutes, d’accéder à une Mastercard en quelques jours et de gérer son argent depuis son smartphone sans aucun frais quel que soit l’endroit où l’on se situe dans le monde.



« En un claquement de doigts, l’utilisateur peut changer le code de la carte, la bloquer, la débloquer directement depuis l’application ou encore basculer d’une devise à une autre », explique Jérôme Prigent, responsable France de Ferratum Bank. « Chaque transaction est notifiée directement, en temps réel, sur le smartphone ».



Pensé pour l’international, Ferratum Mobile Bank n’applique aucun frais bancaire quel que soit le pays où l’utilisateur se trouve. Et pour aller plus loin, dans certains pays européens (zone euro, Danemark, Suède, Suisse, Pologne, Royaume Uni, Norvège), les informations bancaires sont traduites dans la devise du pays afin de permettre une meilleure gestion des dépenses et des transactions.



Egalement, les utilisateurs de Ferratum Mobile Bank bénéficient d’un délai d’inactivité du compte sans limite.



Une banque en ligne sécurisée et un service client disponible 24h/24 7j/7



La communication entre l’ordinateur, le téléphone et le service Internet/banque mobile est protégée par le plus haut niveau de sécurité. Aucune information n’est retenue sur le terminal. L’approche de sécurité intervient sur plusieurs niveaux (défense en profondeur) pour protéger toutes les données personnelles, ce qui inclut les contrôles de sécurité au niveau du réseau, du système et de la base de données.

Concernant le service client, une équipe d’interlocuteurs est chargée de répondre aux demandes à toute heure du jour et de la nuit : en français de 8h à 22h et en anglais à partir de 22h.



Le Groupe Ferratum : une présence dans 25 pays et plus de 5 millions de clients



Installé en Finlande depuis 2005 et coté en Bourse à Francfort, le Groupe Ferratum opère dans 25 pays, compte plus de 400 collaborateurs à travers le monde et près de 5 millions de clients. Ferratum Bank est spécialisée dans le crédit à la consommation. Dotée d’une licence bancaire européenne, elle est la première entreprise en Europe à lancer le microcrédit via le mobile et propose un service de prêt simple, rapide et sécurisé 100% en ligne.



En 2015, le groupe Ferratum crée l’offre banque mobile. Ferratum Mobile Bank a d’abord été lancée en Suède et Norvège puis en Allemagne avant de voir le jour en France.

Grâce à ses technologies avant-gardistes et révolutionnaires dans le monde du tout connecté, Ferratum Bank ambitionne de devenir un des leaders internationaux 100% en ligne et mobile.



Une offre 100 % mobile qui comprend :

- L’ouverture d’un compte en banque en ligne en 5 minutes

- Une Mastercard livrée à domicile en 10 jours ouvrés

- Aucun frais appliqué même à l’international

- Un service client 24h/24 7j/7

- Transactions visibles en temps réel

- Un virement instantané entre des comptes Ferratum

- Un compte en multidevises (couronnes danoise norvégienne et suédoise, euro, franc suisse, zloty polonais, Livre Sterling)

- Aucune pénalité appliquée en cas d’inactivité du compte