Tirer parti du Big Data en jouant la carte du collaboratif

L’émergence de nouvelles plateformes collaboratives



Un point central tient tout d’abord à la prise de conscience par l’ensemble des acteurs économiques des nombreux apports liés au Big data. Ainsi, cette mouvance a donné vie à de nombreux usages et répond à des projets métiers à forte valeur ajoutée : meilleure collaboration, Open Data, etc. Ces différents usages nécessitent de pouvoir s’appuyer sur des plateformes disruptives qui permettent de créer des communautés actives autour de la data.



De véritables laboratoires collaboratifs autour de la valorisation de la donnée



Reprenant les codes des plateformes collaboratives de nouvelle génération de type réseaux sociaux par exemple, ces dispositifs d’un nouveau genre ont pour but principal de connecter ensemble des fournisseurs de données et des contributeurs (data scientists, statisticiens, collaborateurs). Il s’agit plus précisément de « places de marché » de la data où chacun peut, en fonction de ses besoins, sourcer de l'information pertinente, riche et certifiée.



Une approche basée sur le partage pour une meilleure maitrise des données



Centraliser des données en un lieu unique est un excellent moyen de collaborer autour d'un capital data commun, de comparer des sources de données multiples externes et internes, de mettre en place une démarche Open Data ou alors de monétiser ses jeux de données.



Cela rend l'exploitation, la consultation et la valorisation de données simples, attractives et conviviales. Une telle démarche est également l'opportunité de rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'experts et de faire appel à des dataScientists répartis dans le monde entier.



L'explosion de la data Economy est donc une réalité concrète qui va générer de nouvelles opportunités. Pour autant, le marché n'est ni structuré ni organisé pour l'instant. Il est donc primordial que ce dernier s’articule et se fédère autour d’initiatives industrielles qui permettront à tous les acteurs de valoriser leurs données, les partager et les diffuser et donc exploiter pleinement leur potentiel pour renforcer leur compétitivité ou simplifier l’accès à l’information.



Par Christophe SUFFYS, Président de Bittle