Panda Security et Stormshield annoncent une alliance technologique européenne pour lutter contre les cyber attaques

Dans le cadre de cet accord, les utilisateurs accéderont à une offre unifiée alliant le meilleur des solutions de Stormhield et de Panda Security pour sécuriser leurs infrastructures et postes de travail.



Une gouvernance cyber sécurité nécessaire en vue de se protéger contre les violations de données qui engendrent en moyenne une perte de 3,7 millions d’euros pour les entreprises.



Selon une récente étude(1), les violations de données ont bondi de 29 % depuis 2013 et engendrent en moyenne une perte de 3,7 millions d’euros pour les entreprises.



Panda Security, éditeur espagnol leader sur le marché de la protection des postes de travail, et Stormshield, leader français dans le domaine de la protection des réseaux d’entreprise, annoncent une alliance stratégique européenne et combinent leurs expertises pour sécuriser efficacement les infrastructures et environnements des entreprises et les accompagner au mieux dans leur transformation digitale. Grâce à cet accord stratégique, les clients pourront s’appuyer sur une offre unique pour détecter et réagir efficacement face aux menaces connues ou inconnues, couvrant à la fois les réseaux, les postes de travail et les serveurs. Ils bénéficieront donc d’une visibilité globale et unifiée sur les menaces.



Une solution de sécurité innovante



Au-delà de proposer une offre globale 100 % européenne et intégrant le meilleur de leur savoir-faire en matière de protection des réseaux et des postes de travail, cette coopération permettra aux deux partenaires de partager leurs expertises et leurs connaissances des menaces afin d’accroitre significativement le niveau de protection de leurs clients.



Dans ce contexte, Stormshield partagera notamment son expérience en matière de protection des réseaux et systèmes industriels. De manière générale, Panda Security et Stormshield entretiendront des relations de proximité pour lutter efficacement contre les menaces connues et inconnues. Cette collaboration industrielle unique en Europe démontre donc la place centrale qu’entendent occuper les deux éditeurs européens sur le marché de la cyber sécurité et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des infrastructures numériques.



Juan Santamaria, Directeur Général chez Panda Security, précise « La gamme firewalls et UTM de nouvelle génération, Stormshield Network Security, permet de sécuriser efficacement les réseaux de nos clients en offrant le meilleur rapport prix/performance du marché. Cette solution apporte une réponse pertinente et globale couvrant les infrastructures traditionnelles, industrielles et cloud . »



Matthieu Bonenfant, Directeur Marketing chez Stormshield, déclare « Panda Security bénéficie d’un positionnement unique sur le marché de la protection du poste de travail et des solutions de sécurité avancées. Avec sa solution Adaptive Defense nos clients de toutes tailles bénéficient d’une sécurité de nouvelle génération très facile à déployer et à maintenir. Cette solution complète parfaitement l’offre existante Stormshield Endpoint Security principalement dédiée aux environnements industriels, opérationnels et sensibles. Nous sommes fiers d’avoir conclu cet accord qui met en avant notre volonté de proposer une offre européenne de grande envergure pour sécuriser de bout en en bout les environnements de nos clients. »



(1) 2016 Ponemon Institute Cost of a Data Breach Study