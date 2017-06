Naissance du groupe NOVEANE / ESN / 140 collaborateurs - 15 millions d’euros

Concrètement, le groupe Noveane s’articule autour de trois structures expertes et complémentaires. Il réunit à ce jour 140 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros. Présidé par Thomas Chauchard, Noveane a pour unique vocation d’offrir un guichet unique indispensable au pilotage et à la mise en œuvre de projets disruptifs répondant efficacement aux nouveaux challenges de ses clients.



Présentation des entités du groupe :



Aerial

Aerial, cabinet de conseil spécialisé dans l’alignement stratégique et le pilotage d’entreprise, se positionne comme l'un des leaders du marché pour accompagner les grands comptes dans la définition et la mise en œuvre de stratégies opérationnelles permettant d'accélérer leur transformation numérique.



ISPA Consulting

ISPA Consulting conseille et accompagne les grandes et moyennes entreprises dans la gouvernance de leurs projets et de leurs portefeuilles. Spécialiste du "Project Office", de la Fonction PMO et des Technologies PPM en partenariat avec les éditeurs leaders du marché du PPM, ISPA Consulting propose une offre unique autour de ses quatre métiers : conseil, intégration, formation et externalisation.



ISPA Solutions

ISPA Solutions est le spécialiste de l’optimisation des flux de services et des flux financiers, dans l’entreprise. ISPA Solutions est en particulier un expert reconnu dans le déploiement et l’exploitation des solutions Cloud d’Oracle et des solutions globales et métiers de Service Now. Ce positionnement très opérationnel permet d’accompagner les équipes métiers dans les nouveaux challenges qu’elles doivent relever dans le contexte de la transformation digitale. ISPA Solutions facilite cette transition et accompagne ses clients vers une approche orientée services.



Thomas Chauchard, Président de Noveane « Le groupe Noveane bénéficie d’une taille critique et d’expertises éprouvées qui lui permettent de mener à bien les projets qui lui sont confiés. La complémentarité de nos offres est l’assurance de pouvoir s’appuyer sur un partenaire unique pour réaliser son projet de transformation digitale et le faire évoluer dans le temps en fonction de ses besoins. Nous allons continuer d’investir pour compléter nos offres et sommes également ouverts à l’intégration de nouvelles expertises qui pourraient venir étoffer notre dispositif. »