Management : le grand retour du réel

Les utopies sont illusoires, et les théories managériales en vogue sont utopiques. Dans un ouvrage paru chez VA Editions, Philippe Schleiter aborde de façon franche, directe et synthétique l’ensemble des grands enjeux auxquels sont confrontés au quotidien les dirigeants et managers : le retour de l’autorité, les écueils de la digitalisation, le combat de la mondialisation, l’emprise du court-termisme, les vrais leviers du bonheur professionnel, les nouvelles modalités de l’engagement, les mirages de la génération Y, etc.



Fin des balivernes ! Les théoriciens et autres marketeurs du management dépeignent un monde lissé de ses aspérités. Mais la crise de 2008, épiphénomène de la lente désindustrialisation que nous vivons, a sonné la fin de la récréation dans laquelle s’étaient paresseusement installés les penseurs et les conseils par trop éloignés du réel. Les recettes largement enseignées et diffusées par les grandes écoles et les universités n’apportent pas de vraies solutions tant elles sont parfois déconnectées du réel. Et ce dernier fait son retour en force : les chefs valent mieux que les process ; le maternalisme ne fait pas le bonheur des travailleurs, le digital n’efface ni l’humain ni l’archaïque, le court-termisme est une prison, l’entreprise doit redevenir une aventure collective…



Pour Philippe Schleiter, consultant et chef d’entreprise, ce contexte doit permettre de remettre le manager au cœur du combat pour la conduite du changement dans l’entreprise. L’immobilisme comme les mirages technologiques sont des périls mortels. Points par points, à la façon d’un stratège, son approche décrit le réel en faisant une analyse synthétique des courants de pensée et des évènements qui nous ont conduit dans une impasse.



C’est par exemple le cas du maternalisme managérial, intellectuellement séduisant mais source d’effets délétères sur le moral individuel et la performance collective. C’est ce que constatent, au quotidien, des managers désarmés à l’épreuve du terrain. Des managers que, pourtant, les grandes écoles se sont évertuées à former par bataillons entiers de soldats de la foi managériale, dictée par les gourous de la bien-pensance. Des managers qui, néanmoins, continuent de porter courageusement à bouts de bras des projets de transformation ambitieux dans un contexte d’incertitude et d’hostilité économiques sans précédent.



C’est encore pour ces managers qu’il connaît bien, que Philippe Schleiter a voulu réhabiliter les mots « risque », « courage », « chef » et « héros ». Et c’est à leur intention, enfin, qu’il livre de précieux conseils pour faire retrouver aux Hommes du sens dans l’action d’entreprendre. En s’appuyant sur ses 20 ans d’expérience auprès de direction de grands groupes, l’auteur a procédé à une minutieuse collecte des bonnes pratiques et de « recettes qui marchent » pour les transmettre aux entreprises qui sont à la recherche d’un bien commun accessible et non utopique. Une démarche transgressive, pour certains, puisque résolument à l’inverse de celles qui constituent encore la pensée dominante. Mais une démarche inclusive, avant tout, car Philippe Schleiter entend bien redonner aux managers la place qu’ils méritent dans la vie de la Cité.



A propos de l’auteur

Philippe Schleiter est spécialiste du changement dans les organisations. Consultant depuis 15 ans et lui-même chef d’entreprise, il accompagne de nombreux dirigeants de grandes sociétés dans la conduite des projets de transformation à fort enjeu humain. C’est dans cette riche expérience, nourrie au contact des hommes et à l’épreuve des ruptures que son ouvrage prend racine : comment faire naître une vision, fédérer autour d’une stratégie ? Comment donner du sens au collectif dans une aventure économique en proie à une concurrence acharnée ? Philippe Schleiter fonde sa réflexion sur les apports d’une sociodynamique en prise avec le réel et nous invite à nous émanciper des théories managériales, des modèles de consultant et des concepts marketing hors-sol pour mieux vivre notre propre rapport au changement. Il nous livre également, au passage, de précieux conseils pour (re)créer les conditions de l’engagement dans l’entreprise.

Lien vers le site du livre : management-reel.jimdo.com