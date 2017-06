Le risque des cyberattaques pour les PME

Les PME sont les principales victimes, puisque plus de 3 attaques sur 4 visent une PME (selon le Syntech). En effet, bien que la plupart de ces entreprises ne se sentent pas concernées, elles restent des cibles de choix. Leur capacité à se défendre est bien plus faible que celle d’un grand groupe, et elles sont également beaucoup plus nombreuses.Cela explique le fait que seulement la moitié des responsables de sécurité des systèmes d’information sont confiants dans la capacité de leur entreprise pour faire face aux cyberrisques.Le gouvernement a donc mis en place une nouvelle plateforme, ACYMA, afin d’aider les entreprises à faire face aux cybermenaces. Bien que cette mesure ne soit pour le moment utilisable uniquement en région Haut-de-France, il devrait être possible de l’utiliser dans toute la France en Octobre 2017.Cela devrait pouvoir aider les PME à faire face aux cybermenaces. C’est aujourd’hui un élément capital. En effet, une cyberattaque peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé de l’entreprise. Au-delà de la conséquence financière et de la perte de données, une cyberattaque peut impacter l’image de l’entreprise, les dépenses de marketing et de travail de l’image de marque, ainsi que de possibles recours en justices.De plus, comme expliqué précédemment, le nombre d’appareils pouvant être infectés est de plus en plus important : ordinateurs bien sûr mais aussi caisses enregistreuses , tablettes, smartphones, … Les risques n’en sont que plus grands.Quelques gestes simples peuvent prévenir ces risques : mettre à jour ses logiciels, installer un par-feu et antivirus, rester en contact avec des experts en sécurité, etc. Il ne faut pas oublier que le facteur humain est également extrêmement important en terme de cybersécurité.C’est pour cela que Market Inspector a réalisé une infographie sur la cybersécurité des PME, en définissant les types d’attaques, les conséquences possibles et quelques conseils simples pour s’en protéger.