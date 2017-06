La biométrie mobile dans les services financiers

Ajay Bhalla, President, Global Enterprise Risk & Security, Mastercard, apporte son point de vue sur le projet de recherche et explique :



“La biométrie mobile efficace se fond dans l'expérience plus large des services financiers axés sur le consommateur, qui donnent aux individus le pouvoir d'accéder instantanément à leurs informations financières ou de procéder à un paiement. Ils sont le moteur de cette tendance vers un avenir sans mot de passe où l'identité numérique concerne tout ce que nous sommes, et non plus ce que nous savons. "



En mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience et la sécurité du consommateur, Mastercard a été moteur de la technologie biométrique en matière de paiements. Mastercard Identity Check Mobile, maintenant disponible dans le monde entier, accélère considérablement l'expérience de passage en caisse tout en améliorant la sécurité. Les détenteurs de carte de paiement procèdent à la vérification de leur identité en utilisant le scanner d'empreintes digitales sur leur smartphone ou via la technologie de reconnaissance faciale par «selfie».



Sachant que les ventes mondiales de smartphones devraient atteindre 400 milliards de dollars l'année prochaine, les individus auront, partout dans le monde, de plus en plus accès à l'outil qui rend possible la biométrie mobile. Avec des initiatives comme cette collaboration avec l'Université d'Oxford, Mastercard intensifie l'adoption généralisée et responsable de solutions biométriques mobiles dans les services financiers.



Comme l’ajoute Ajay Bhalla, “Ce cadre est fondamental pour accélérer le déploiement de la biométrie mobile pour les consommateurs et l'industrie, mais la collaboration est essentielle. Nous pourrons y parvenir uniquement si l'industrie, le milieu universitaire, les gouvernements et les fournisseurs de technologie comprennent et contribuent à l'évolution du Five Factor Framework* pour la biométrie mobile.”



Un synopsis de la recherche d’Opus Research met en lumière les enjeux critiques auxquels les sociétés financières de service doivent faire face pour guider leurs entreprises dans le parcours vers la biométrie, en veillant à ce qu'elles prennent les bonnes décisions à chaque étape.



Le livre blanc "Mobile Biometrics in Financial Services: A Five Factor Framework" est disponible ci-dessous (PDF 14 pages en anglais).