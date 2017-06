La Prospérité de masse

Au moment ou le ralentissement de la croissance et le chômage de masse interpellent les pays les plus développés, cette publication de l’ouvrage du Prix Nobel, Edmund Phelps apparaît comme d’une brulante actualité et n’a rien perdu de sa pertinence.

Edmund Phelps s’interroge sur le pourquoi de la prospérité des nations.

Qu’est-ce qui menace aujourd’hui les sources de cette prospérité en Europe et aux Etats-Unis ?

Revenant sur l’incroyable décollage qu’ont connu les pays européens et l’Amérique entre 1820 et 1860, Edmund Phelps montre que celui-ci n’a pas seulement entraîné un enrichissement matériel sans précédent : il a également contribué à l’épanouissement de larges pans de la société.

Le secret de cette réussite exceptionnelle, Phelps l’attribue aux valeurs modernes, qui sont les ressorts profonds de l’innovation : curiosité, désir de créer, goût du défi…

L’innovation n’est pas seulement le fait de quelques visionnaires isolés, tels Henry Ford ou Steve Jobs : elle concerne de smillions d’individus prêts à concevoir, à développer et à commercialiser de nouveaux produits et services.

Comment renouer aujourd’hui avec l’innovation de masse et la croissance qui l’accompagne ?

Phelps apporte des éléments de réponses : la justice, une vie bonne et retrouver la modernisation. Il montre de manière magistrale comment s’articulent enrichissement collectif et aspirations individuelles.



« …Le génie de dynamisme fort tient à un désir impatient de concevoir, d’expérimenter, d’explorer tous les changements de l’Economie de bas en haut, et si l’interaction et la chance sont de la partie, d’atteindre aussi l’innovation…. ».



Tout est dit……exceptionnel.





Edmund Phelps est prix Nobel d’économie 2006. Il dirige le centre Capitalisme et société de l’Université Columbia (Etats-Unis). Ce livre a été consacré meilleur livre d’économie par le Financial Times en 2013.