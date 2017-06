La Commission Européenne a approuvé le rapprochement d'Intrum Justitia et de Lindorff

La nouvelle entité sera, par sa taille et sa diversification, idéalement positionnée pour capter la forte croissance du marché dans le secteur du credit management. Les clients locaux et internationaux bénéficieront d'une plateforme paneuropéenne solide, d'une offre de services renforcée, de solutions innovantes dans les meilleures pratiques règlementaires.



« Je suis très heureux que le rapprochement de ces 2 belles entreprises ait été approuvé par la Commission européenne. Nous pouvons maintenant finaliser la transaction comme prévu. Cette nouvelle entité dispose du potentiel pour délivrer une réelle valeur ajoutée à nos clients, nos actionnaires et à la société dans son ensemble. Nous allons créer un acteur bien positionné dans notre secteur et respecté pour ses compétences et sa présence géographique » a déclaré Lars Lundquist, Président du conseil d'administration d'Intrum Justitia.



« Ces deux entreprises sont complémentaires et ont la capacité d'être une force de premier plan pour dessiner le futur du Crédit Management. Nordic Capital souhaite continuer à apporter son soutien à ce nouvel acteur coté en bourse et prévoit un beau potentiel de développement pour le futur » a déclaré Kristoffer Melinder, Partenaire de Gestion, NC Advisory AB, conseiller pour le fonds Nordic Capital.

« Je suis totalement engagé dans le succès de ce rapprochement et je suis bien sûr ravi de la décision de la Commission européenne. Je suis fier de mener ce projet qui débutera dès la clôture de l'opération. Toutes les équipes vont être conjointement à l'œuvre pour valoriser tout le potentiel de ce rapprochement » a déclaré Mikael Ericson, Directeur Général d'Intrum Justitia.



Le 9 juin dernier, le conseil d'administration d'Intrum Justitia AB avait annoncé la nomination de Mikael Ericson comme Directeur Général de la nouvelle entité une fois la transaction clôturée. Cette décision a été prise en accord avec les nouveaux membres du conseil d'administration nommés par le Comité de Nomination du 7 Juin 2017. Per E. Larsson, actuel Président de Lindorff a été nommé comme nouveau Président de la nouvelle entité. Per est l'ancien Directeur Généal de OMX, de Dubai International Financial Exchange et de Borse Dubai, mais aussi ancien président du conseil d'administration de la bourse de Stockholm (Stockholm Stock Exchange) et membre du conseil d'administration de la bourse d'Helsinki (Helsinki Exchanges).

La transaction doit être clôturée dans les 10 prochains jours ouvrés. Lindorff sera intégré dans les résultats financiers d'Intrum Justitia dès la fin juin 2017.



A propos d'Intrum Justitia :

Le groupe Intrum Justitia est l'un des leaders européens des solutions de gestion de créances, offrant des services complets, de la relation financière au recouvrement et jusqu'à l'acquisition de créances, destinés à améliorer les flux de trésorerie et la rentabilité à long terme de ses clients. Fondé en 1923, le groupe Intrum Justitia est présent dans 21 pays et emploie 4 000 salariés. Intrum Justitia AB est coté au Nasdaq Stockholm depuis 2002.

A propos de Lindorff :

Lindorff est un acteur de la gestion de crédit depuis plus de 100 ans, offrant des services de recouvrement et de rachat de créances mais aussi de services de paiement et de facturation. Son siège est basé à Oslo, en Norvège, dans la ville où Eynar Lindorff avait fondé la société en 1898. Aujourd'hui, l'entreprise compte 4 400 employés dans 12 pays à travers l'Europe. Le fonds Nordic Capital VIII est un actionnaire majoritaire de l'entreprise. En 2016, Lindorff a généré un résultat net de 647 millions d'euros (en 2015, 534 millions).

A propos de Nordic Capital:

Le fonds d'investissement privé Nordic Capital Nordic investit depuis 1989 dans des entreprises du nord de l'Europe et sur des opportunités internationales. Le fonds le plus récent est le fonds Nordic Capital VII avec 3,5 milliards d'euros de capitaux engagés, principalement investis par des investisseurs institutionnels du monde entier comme des fonds de pension. Le fonds Nordic Capital est basé à Jersey, les îles Anglo-normandes, et est conseillé par les entités de NC Advisory basées en Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Allemagne et Royaume-Uni.

