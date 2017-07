La BRED arrange un Euro PP de 150 Millions pour ORPEA

« Cet emprunt obligataire constitue un véritable succès au vu de la qualité des investisseurs rassemblés autour de cette émission, des conditions obtenues, et du montant levé. C’est le plus important sous format Euro PP depuis le début de l’année » explique Diane Buret de l’équipe DCM Origination de la BRED.



Yael Koskas, Senior banker à la BRED, complète: « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner le groupe ORPEA au travers de ce financement désintermédié, qui illustre une nouvelle fois la volonté et la capacité de Bred Banque Populaire d’être une banque de référence auprès des ETI. »



À propos de ORPEA

Créé en 1989, ORPEA est un leader européen de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 775 établissements pour 79 838 lits (dont 9 371 lits en restructuration ou construction), soit :

- 33 122 lits en France répartis sur 357 sites (dont 2 409 lits en restructuration ou construction)

- 46 716 lits hors France (Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, Italie, Pologne, République tchèque et Suisse) répartis sur 418 sites (dont 6 962 lits en restructuration ou construction)

ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

orpea-corp.com



À propos de la BRED

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 165 000 sociétaires et de 3,7 milliards d’euros de capitaux propres. Le Groupe BRED qui compte 5500 collaborateurs, dont 25 % hors de France et dans les COM, comporte une banque de détail, une banque de grandes entreprises, une banque de gestion privée, une société de gestion d’actifs, une salle des marchés, une compagnie d’assurances, des filiales bancaires à l'étranger et de négoce international.

Son cœur de métier est la banque commerciale en France (en Île-de-France, dans l’Aisne, en Normandie et dans les départements d’outre-mer, à La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane), dans les COM et à l’international où elle poursuit une croissance ciblée dans la corne de l’Afrique (Djibouti), en Océanie (Nouvelle-

Calédonie, Vanuatu, Îles Salomon, Îles Fidji) et en Asie (Laos, Cambodge). Elle a également des bureaux de représentation au Myanmar et en Éthiopie, ainsi que des participations dans plusieurs banques dans les mêmes régions du monde.

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle dispose en France d’un réseau de 344 agences de proximité (dont 81 outre-mer), 16 centres d’affaires (dont 5 outre-mer), 12 centres de gestion patrimoniale (dont 3 outre-mer) et un centre dédié à la gestion de fortune.

La BRED entretient une relation de long terme avec plus d’un million de clients: particuliers, artisans, commerçants, professions libérales, clients patrimoniaux, PME, ETI, grandes entreprises et institutionnels.

Elle propose à l’ensemble de ses clients, outre ses produits de crédit, de placement et de banque au quotidien, les produits et services de sa salle des marchés, de sa compagnie d’assurances et de sa société de gestion, ainsi que ceux des filiales spécialisées du Groupe BPCE.

bred.fr/