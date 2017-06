Julie Desk, l’assistante à Intelligence Artificielle, lève 2,5 millions d’euros auprès de SIDE Capital, Entrepreneur Venture et SAAS Lab

Grâce à cette levée de fonds, Julie Desk va poursuivre ses investissements dans l’Intelligence Artificielle, avec pour but de doubler la performance et la qualité de ses algorithmes dans les 12 prochains mois. L’objectif principal consiste à intensifier son appropriation au sein d’entreprises de taille intermédiaire et de grands comptes, tout en continuant de délivrer un service infaillible. En permettant aux professionnels en entreprise de gagner en temps et en efficacité, Julie Desk entend devenir le référent de la transformation des entreprises et du développement de lieux de travail innovants. Suite à sa dernière levée de fonds, il y a un an, Julie Desk a pu recruter de nouveaux profils et structurer son activité, permettant l’intégration de son assistante virtuelle à Intelligence Artificielle au sein des grands comptes. La start-up travaille déjà avec des

grands groupes de l'assurance, de la banque, du retail, des spiritueux… cette nouvelle levée de fonds va lui permettre de pérenniser la relation avec ces entreprises et développer de nouvelles collaborations, notamment sur les marchés anglo-saxons. Pour Julien Hobeika, cofondateur de Julie Desk « Nous avons choisi ces fonds pour leur esprit entrepreneur et leur forte compréhension de nos enjeux business. Ils sont nos premiers ambassadeurs en adoptant Julie dans le quotidien de leur travail. Plus que de l’argent, ils vont apporter une véritable expertise qui va permettre à l’entreprise d'accélérer et de se développer plus rapidement ».



Pierre-Alexis de Vauplane, Investment Manager chez Entrepreneur Venture, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe de Julie Desk. Nous avons été convaincus, comme leurs nombreux clients, de la supériorité de leur solution tant dans le service apporté aux utilisateurs de moyennes et grandes entreprises que dans leur technologie, qui joue déjà un rôle clé dans la transformation digitale des entreprises et le futur du travail ».



Renaud Guillerm, Managing Partner chez SIDE Capital : « Julie Desk incarne ce type de start-up au potentiel gigantesque. Avec son approche artisanale dans les premiers temps, chaque nouveau client est un challenge, puis la machine Julie devient de plus en plus autonome et les clients additionnels viennent alimenter un cercle vertueux d’accélération exponentiel ».



Gabriel Viellard, Associé chez SAAS Lab : « Les équipes de Julie ont su devenir les spécialistes de la « prise de rendez-vous » gérée par l’IA. La maîtrise de cette brique essentielle dans l’efficacité professionnelle démontre la pertinence de leur approche qui est de gérer parfaitement un service à l’évidente plus-value pour des centaines de millions de professionnels ».



Julie Desk, l’assistante virtuelle à Intelligence Artificielle.

Julie est un nouveau genre d’employé à Intelligence Artificielle qui gère automatiquement l’agenda professionnel de son utilisateur : Julie planifie, organise, annule, crée des événements professionnels, envoie des invitations… Grâce à un algorithme d’apprentissage, Julie s’adapte aux préférences et habitudes de l’utilisateur. Pour déléguer une tâche à Julie, il suffit de la mettre en copie des emails. Julie échange ensuite avec le ou les interlocuteur(s) en question et planifie les rendez-vous en se basant sur le calendrier et les préférences de l’utilisateur. Ce dernier est toujours en copie, pour rester informé des possibles changements. Julie remplit automatiquement son agenda.



À propos de Julie Desk

Fondée par 3 ingénieurs de l’école polytechnique, Julien Hobeika (président), Guillaume Michiels et Nicolas Marlier, la start-up Julie Desk a proposé dès 2013 une application permettant d’organiser des sorties entre amis. Après avoir enrichi son offre en mars 2014 avec l’organisation de rendez-vous professionnels, Julie Desk s’inspire du boom de l’assistance déportée aux US et se développe sous la forme d’un nouveau service et non plus une application : une véritable assistante à intelligence artificielle.

Julie Desk a remporté le prix Techno Numérique des Talents du Numérique 2015.



À propos d’Entrepreneur Venture

Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF et AIFM, spécialisée dans le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère 3 FCPI, 4 FCPR et 27 Fonds d’Investissement pour des encours de plus de 600 M€. Acteur majeur du financement obligataire des PME, Entrepreneur Venture a réalisé plus de 100 émissions de titres obligataires sur les 3 dernières années civiles.

entrepreneurventure.com



À propos de SAAS Lab

SaaS Partners, holding de participations regroupant 20 entrepreneurs experts en SaaS, qui compte parmi ses membres Martin Génot (COO de PhotoBox et multientrepreneur), Bertrand Fredenucci (fondateur de Btwinz SaaS Ventures et multi-entrepreneur), ou encore Gabriel Viellard (cofondateur d'ADventori, SNV/Mappy)



À propos de SIDE Capital

SIDE Capital est un fonds d’investissement et d’accompagnement de jeunes start-ups tech et digitales. Il a été lancé en janvier 2016 à l’initiative de Renaud Guillerm, cofondateur de Videdressing, et rassemble une quinzaine d’entrepreneurs expérimentés, à l’origine de certaines de plus belles réussites de la French Tech. Grâce à l’expertise de ses Partners, SIDE accompagne et guide l’entrepreneur dans l’organisation et le développement de son activité, de la gestion quotidienne, à la préparation de futures levées de fonds (une démarche ‘side by side’).

side-capital.com