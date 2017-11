Financement des start-up par le capital-risque - T3 2017

Ce 3ème trimestre confirme globalement l’orientation de marché observé depuis début 2017 :

- Dynamique d’investissement maintenue ;

- Augmentation de la taille des deals à chaque tour de table ;

- Diminution du nombre de deals, notamment sur les 1ers tours de table ;

- Consolidation du corporate venture ;

- Dynamisme de certaines thématiques à fort enjeu comme la réalité virtuelle.



Au 3ème trimestre, l’étude montre que :



Dans le monde

- Les investissements ont atteint 39,4 milliards de dollars, une légère baisse par rapport au T2 2017.

- 2 672 deals ont été réalisés, soit une baisse par rapport au T2 2017.



Une baisse généralisée qui trouve une part d’explication dans un trimestre traditionnellement plus calme sur les marchés aux mois de juillet et d’août.

- Une tendance que l’on observe également : face aux difficultés rencontrées par certaines licornes et aux interrogations naissantes sur les possibilités d’exit (chute des IPO) certains investisseurs opportunistes non spécialisés (« tourist investors » : hedge funds, mutual funds) ont tendance, après 2 années d’euphorie, à se réorienter sur des investissements plus traditionnels.

- Les investissements continuent de se concentrer en Asie et aux Amériques, places fortes du capital-risque.

- Réalité virtuelle & réalité augmentée : un secteur stratégique, aux multiples défis, qui connait une croissance fulgurante.



En Europe

- Les investissements ont atteint 4,7 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport au T2 2017.

- 561 deals ont été réalisés, une baisse qui continue, sur le même trend que le T2 2017.



La tendance européenne suit la tendance mondiale soit une baisse du nombre de deals, mais une augmentation globale du ticket moyen.

- Il y a toutefois une vraie dynamique de la Tech en Europe : le top 10 des deals européens du trimestre, réparti sur 6 pays, confirme que l’Europe dans son ensemble est devenu un marché à part entière pour les investisseurs.

- Corporate Venture : une vraie dynamique, portée par des secteurs particulièrement actifs et attractifs > Regtech, AI, Fintech, Autotech, VR/AR.



En France

- Les investissements ont atteint 474 millions de dollars, soit une baisse de 7 % par rapport au T2 2017.

- 51 deals ont été réalisés, soit une baisse de 21 % par rapport au T2 2017.



En France, sur un trend annuel, il est intéressant de noter que si le nombre de deals décroit ce trimestre, leur taille devient de plus en plus importante (notamment sur les tours de capital-risque). Ce trend concentrationnaire est aligné sur une tendance de marché mondiale liée à l’arrivée en maturité de certaines segment de la Tech et la plus grande sélectivité des investisseurs sur les premiers tours de financement d’amorçage.

- En moyenne, on note aussi une augmentation de la taille moyenne des fonds d’investissement.

- La France dispose d’un vrai terreau favorable pour l’innovation et son financement. Ce phénomène ne manquera pas d’être boosté par l’arrivée récente de Station F en juillet cette année à Paris, et par les récentes annonces concernant de nouvelles règles fiscales régissant l’investissement.



