FIDUCIAL LEGAL BY LAMY accompagne Cosmo Tech dans sa levée de fonds de 3 millions d’euros

Créée en 2010 à Lyon par Hugues de Bantel et Michel Morvan, Cosmo Tech, anciennement The CoSMo Company, a développé un outil de modélisation et de simulation permettant aux dirigeants de prendre des décisions optimales sur leurs sujets les plus complexes.



Ce tour de financement s’ajoute à une première levée de fonds de 3.8M€ bouclée en 2014 depuis laquelle la société, nommée notamment au Red Herring Top 100 en Europ et aux USA en 2017, a doublé son chiffre d’affaires année après année, accompagnant de nouveaux clients tels que RTE, Alstom, GE, Total, EDF, Veolia, SNCF ou Sanofi Pasteur dans leur transformation digitale.



Grâce à ce financement, Cosmo Tech va poursuivre le développement au niveau mondial de ses technologies d’intelligence augmentée.



Par cette intervention, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d’intervenant de premier plan dans le cadre des opérations d’Equity menées par les entreprises leaders dans les secteurs à forte innovation.



Intervenants :

Conseils juridiques Cosmo Tech : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Eric Baroin, Clotilde Mouchel)

Conseils juridiques investisseurs : LAMAZE-LLCM AVOCATS (Ambroise de Lamaze), DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (Julie ROLET)



À propos de Fiducial Legal By Lamy - lamy-associes.com

Fondé en 1965, Fiducial Legal By Lamy fait partie des cabinets français de référence. Implanté à Lyon et à Paris, Fiducial Legal By Lamy compte plus de 80 personnes, dont une cinquantaine d’avocats. En conseil comme en contentieux, le cabinet intervient dans les domaines de compétences suivants : droit des affaires, fusions-acquisitions, droit économique, droit de la distribution, droit fiscal, droit bancaire, droit immobilier, entreprises en difficulté, propriété intellectuelle, droit public et environnement, risques industriels et contentieux techniques, contentieux et droit pénal des affaires, transport et logistique. Fiducial Legal By Lamy est membre du réseau international Terralex qui regroupe plus de 160 cabinets d’avocats en droit des affaires et compte plus de 15.000 avocats dans une centaine de pays.