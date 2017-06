Construisez le succès de votre entreprise

Ce petit « vademecum » fruit de l’expérience d’un trio d’experts comptables, arrive à point pour accompagner l’appétit, semble t’il croissant, pour la création d entreprise :

Auto entrepreneurs, startup fleurissant partout en France, avec autant de success-story, que de déconvenues ou d’échecs cuisants.

Créer son entreprise reste avant tout un défi pour l’initiateur, (et souvent pour ses proches) mais c est aussi un risque pas toujours pleinement mesuré et assumé.

Or, disent les auteurs, en s’appuyant sur de nombreux exemples et témoignages, c’est un parcours « périlleux et passionnant que celui de dirigeant.. » Mais avec au bout du compte, la réussite ou l’échec comme sanction de la prise de risques ..

Quelque soit le secteur d’activité, les mutations de l’environnement et l’intensité de la concurrence, la différence entre les gagnants e t les perdants se fait en fonction du respect et de la connaissance « des fondamentaux » qui améliorent ou non la performance.

Mais ils sont souvent méconnus ou sous estimés.

C’est ainsi que les uns trouveront le chemin de la croissance et les autres ( les plus nombreux) celui des difficultés cumulées..

La réussite de l’entreprise repose avant tout sur « la vision » du dirigeant, sa capacité à piloter, et à assurer, l’équilibre entre les cinq fonctions clefs :

Le pilotage, l’organisation, le commercial, la production et la gestion.

L’une ne peut pas aller sans les autres : l’oublier c’est s’exposer aux vents contraires, rapidement …..

Au fil des pages les auteurs exposent de façon très documentée et qui s’inspire largement de leur « vécu », ces facteurs clefs de succès.

« 25 leviers de performance pour trouver le chemin de la réussite »…difficile de faire mieux.

De quoi, à travers cette pédagogie illustrée, se préparer et construire le succès de son entreprise. « Loin des recettes magiques » qui trop souvent alimentent la littérature en la matière.

Simple, concret et rassurant……



Ce n’est pas le moindre de leurs mérites.