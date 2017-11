BNP Paribas lance avec Ulule une offre inédite de financement complémentaire dédiée aux créateurs d’entreprise

Ce dispositif permet aux créateurs d’entreprise financés sur la plateforme de crowdfunding Ulule de bénéficier d’une offre mixant financement participatif et prêt bancaire.



Cette nouvelle collaboration entre BNP Paribas et Ulule constitue un signal fort sur le marché du crowdfunding.



83% des jeunes créateurs d’entreprise plébiscitent une meilleure complémentarité entre crowdfunding et offre bancaire, selon l’étude « Les jeunes et l’entrepreneuriat » réalisée par OpinionWay pour Ulule et BNP Paribas.



L’offre BNP Paribas s’articule autour de solutions très concrètes et avantageuses, puisque tout porteur de projet ayant réussi une campagne de crowdfunding sur Ulule, pourra bénéficier, après examen de son dossier, d’un financement bancaire complémentaire d’un montant au moins équivalent auprès de BNP Paribas (dans la limite de 50.000 €). Grâce à un processus simplifié d’octroi de crédit, BNP Paribas s’engage à répondre sous 48 heures ouvrées, à toute demande de financement effectuée dans ce cadre. Pendant un an, des services bancaires à 0€ leurs sont proposés.



« Nous croyons à la force des complémentarités intelligentes entre le financement bancaire et le financement participatif » explique Marie-Claire Capobianco, Directrice des réseaux France et Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas. « Nous sommes heureux de renforcer ainsi notre partenariat avec Ulule en apportant à leurs porteurs de projet une offre de financement adaptée ».



Selon Alexandre Boucherot, fondateur d’Ulule, l’offre mise en place avec BNP Paribas correspond à un mouvement profond de diversification des modes de financement : « En s'engageant ensemble auprès des entrepreneurs, Ulule et BNP Paribas mettent en place un véritable tremplin pour les projets innovants, et démontrent la complémentarité entre le financement participatif et le financement bancaire ».



Les chemins de BNP Paribas et d’Ulule se sont croisés en 2013 avec la volonté commune de favoriser l’émergence de nouveaux projets, innovants, solidaires ou à portée citoyenne. En soutenant Ulule à travers des opérations spéciales (1 clic pour 1 projet, Ulule Tour), BNP Paribas s’est engagé depuis 4 ans à contribuer à la bonne compréhension du financement participatif et du rôle qu’il peut jouer dans la société.



Au-delà même du financement, les créateurs d’entreprise peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé à travers tout un parcours que leur propose BNP Paribas durant leurs 3 premières années d’activité sur des thématiques adaptées à leurs besoins.



Cette offre répond en effet à un fort besoin exprimé par les créateurs d’entreprise. Selon l’étude réalisée par OpinionWay pour Ulule et BNP Paribas « Les jeunes et l’entrepreneuriat », 61% des 18-35 ans citent l’accompagnement personnalisé comme critère principal de sélection de leur partenaire de financement. La volonté de plus en plus forte des jeunes à créer leur entreprise est couplée à la nécessité d’être accompagné et conseillé tout au long de leur aventure entrepreneuriale.



Pour le lancement de cette offre, BNP Paribas et Ulule ont invité, du 16 octobre au 12 novembre derniers, les créateurs d’entreprise à participer à un appel à projets baptisé #LancezVous. Dans ce cadre, BNP Paribas offrira à 3 projets sélectionnés une campagne de communication d’une valeur totale de 10.000 €. Le grand gagnant, désigné en janvier 2018, se verra offrir une dotation supplémentaire de 7.500 €.



A propos de la Banque de Détail en France

En France, le pôle Banque de Détail compte près de 29.000 collaborateurs au service de plus de 6.7 millions de clients particuliers, 571.000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE), 30.500 entreprises (PME, entreprises de taille intermédiaire (ETI), grandes entreprises) et 65.400 associations. Il est leader sur le marché des Entreprises et de la Banque Privée. Organisé autour de lignes de clientèles spécialisées pour apporter le meilleur accompagnement, il offre une large gamme de produits et services, de la tenue de compte courant jusqu'aux montages les plus experts en matière de financement des entreprises ou de gestion de patrimoine. Les équipes de la Banque de Détail sont fortement engagées au service de l'économie et de toutes les clientèles qu'elles accueillent au sein de près de 2.000 agences et dans les 355 pôles d'expertises : Banque Privée, Maisons des Entrepreneurs, Pôles WAI et Centres d'Affaires Entreprises. La Banque de Détail assure également une large présence sur les réseaux sociaux via notamment Facebook et Twitter. Investissant en permanence dans l'innovation et la qualité de service, BNP Paribas a créé Hello Bank!, la première banque digitale nativement conçue pour utilisation sur mobiles. Cette offre de relation clients complète le dispositif de Banque en ligne (Centres de contacts, Internet, Mobile, Net Epargne/Bourse, Net Crédit et Net Assurance) ainsi que les 6.124 automates mis à disposition de tous.



A propos d’Ulule

Premier site de crowdfunding en Europe, Ulule.com permet le financement de projets créatifs, innovants ou solidaires, grâce à la participation des internautes. Plus de 20 000 projets ont déjà été financés avec succès, représentant plus de 93M€ de fonds collectés, auprès de plus d’1,7 million de membres dans le monde. Les particuliers, associations ou entreprises déposent leur projet et détaillent un budget à atteindre, une durée fixe et des contreparties non-financières et exclusives qu’ils offrent en échange du soutien des internautes. Si l’objectif est atteint, le porteur du projet reçoit les fonds, réalise son projet et récompense ses soutiens grâce aux contreparties. Si l’objectif n’est pas atteint, les internautes ayant financé le projet sont remboursés sans frais.

Lancé en octobre 2010 à Paris, disposant de bureaux à Paris, Barcelone, Milan, Bruxelles et Montréal, Ulule est dirigé par Alexandre Boucherot, Co-fondateur de la plateforme, et Arnaud Burgot, Directeur général. Pour plus d’informations: ulule.com