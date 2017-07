BD Multimedia devient une entreprise 100% Fintech

La société développe désormais des activités centrées exclusivement sur des prestations de services de paiement digitaux innovants, pour le grand public et les grands comptes. Celles-ci recueillent d’ores et déjà un succès important sur leurs marchés respectifs.



UNE FINTECH, SPECIALISTE DES MOYENS DE PAIEMENT DE DERNIERE GENERATION



BD Multimedia est une Fintech innovante, née dans les années 80, avec un objectif visionnaire : offrir des services à valeur ajoutée, basés sur les technologies de télécommunication. Fidèle à une stratégie d’adaptation permanente au marché – qui fait partie de l’ADN de l’entreprise depuis 30 ans - BD Multimedia se recentre désormais sur les moyens de paiement digitaux, un segment en pleine croissance. Pour ce faire, le groupe a organisé la cession de ses activités éditions.

Fin 2015, la société a obtenu le statut d’établissement de paiement, suite à l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).



UN MODELE DESORMAIS 100% FINTECH, AVEC UNE OFFRE EN DEUX VOLETS



La société, basée sur des marchés porteurs, est aujourd’hui une pure Fintech. Son offre, à la pointe de l’innovation, s’articule en deux volets : Tonéo First, une offre de type "néo Banque" et Payment.net, une plateforme de paiement multidevises moderne et flexible.



1. Une Néo Banque pour les personnes en sous-inclusion financière, les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs

BD Multimedia a d’ores et déjà investi de manière conséquente, sur fonds propres, dans sa Néo Banque. Celle-ci commercialise Tonéo First, une carte bancaire MasterCard rechargeable, entre autres, avec des coupons dématérialisés. Pour une meilleure efficacité commerciale et un effet réseau optimal, la distribution s’appuie sur les grossistes leaders qui proposent l’offre au travers de leur réseau de 28 000 buralistes. La relation client étant intégrée et gérée en ligne par BD Multimedia, le buraliste est exonéré des aspects administratifs et réglementaires contraignants, liés à l’ouverture d’un compte.



2. Une plateforme d’encaissement sur-mesure et multidevise, ainsi qu’une large gamme de moyens de paiements alternatifs, pour les acteurs du commerce digital

Payment.net est une plateforme moderne, flexible et entièrement modulaire fondée sur l’expertise et la maîtrise des moyens de paiements digitaux actuels de BD Multimedia.

Cette plateforme omnicanale, conçue pour les commerçants, les marchands en ligne, les acteurs de l'économie collaborative, offre des services de paiement classiques, alternatifs et l’encaissement multidevise pour les biens et services numériques ou physiques.



Payment.net est adaptée aux clients qui privilégient une approche sur-mesure en phase avec leurs besoins spécifiques, plutôt que les offres standards du marché.



BD Multimedia continue par ailleurs de commercialiser StarPass, son offre de micro-paiement.



UNE NOUVELLE ETAPE DANS L’HISTOIRE DE BD MULTIMEDIA



La force de BD Multimedia est d’avoir financé son recentrage sur ses fonds propres, sans recours au marché et sans aucune dette.

A présent, l’entreprise a mandaté une banque d’affaires spécialisée, AEC Fintech, afin de réaliser une levée de fonds d’ici 2018. Loin de servir de carburant financier pour valider un nouveau modèle financier -comme c’est le cas pour des start-up naissantes- celle-ci viendra accélérer la croissance et le développement des nouvelles activités.

Pour opérer ce changement, BD Multimedia a organisé la cession de ses activités éditions.

Enfin, pour parachever cette mutation, un mandat a été confié à une agence de Branding afin de définir la nouvelle identité de la Fintech. BD Multimedia dévoilera bientôt le nouveau nom du groupe, reflet de sa nouvelle stratégie.



A propos du Groupe BD Multimedia :



Créée en 1986, BD Multimedia est aujourd’hui une pure Fintech:



Depuis 2007, BD Multimedia commercialise StarPass, son offre de micro-paiement.

En fin 2015, la société est reconnue comme Etablissement de Paiement, suite à l’obtention de l’agrément auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).



Depuis 2016, la fintech se positionne comme un acteur clé des paiements digitaux avec ses deux offres phares : Payment.net, une plateforme de paiement moderne et agile, qui permet la gestion native d’encaissements multidevise, à destination des clients qui privilégient une approche sur-mesure et

sa néo-banque Tonéo First, qui diffuse une une carte bancaire MasterCard rechargeable.



Le groupe a d’abord été un acteur majeur de l’édition télématique, avant de se positionner dans les années 2000 comme fournisseur de services à valeur ajoutée dans les domaines de la téléphonie et des télécommunications.

La société a effectué son entrée en bourse sur le Marché Libre le 6 mai 1997- code ISIN FR 0000035305. Le 13 juillet 2011, elle a effectué son transfert sur ALTERNEXT – code ALBDM et est devenue éligible au PEA-PME.