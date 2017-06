Après les élections présidentielles, les PME se tournent vers le financement obligataire

"Suite aux élections et aux différents baromètres, trois tendances se dégagent : Les dirigeants sont sereins quant à l'activité de leur entreprise, ils sont très optimistes sur le duo emplois/croissance et ils sont prêts à réactiver leurs projets d'investissement. C'est ainsi que beaucoup de demandes de financement affluent sur notre plateforme depuis le mois de mai, période post élections" souligne Jean Carvajal, Président d'Investbook.



La confiance des PME et des investisseurs retrouvée, Investbook finance quatre entreprises durant ce mois de juin :

- Chrysalis Films : distributeur de films nommés aux Oscars et aux César

- Visimmo 3D : services en ingénierie et infographie 3D

- Wimi : solution Cloud tout-en-un pour booster le travail d'équipe dans une entreprise

- Medgic Group : éditeur de solutions logicielles médico-sociales pour les professionnels de la santé et les personnes dépendantes



"À l'heure où la tendance montre que la majorité des plateformes sont dans une dynamique de recherche de projets, nous constatons l'effet inverse sur Investbook. Les PME voient en notre solution obligataire un moyen de financement simple et crédible qui allie diversification des ressources et souplesse dans la structuration de la dette. Notre positionnement obligataire est un réel atout. Il est rare de voir des plateformes de crowdfunding présentant 4 projets simultanément, qui plus est pour des montants entre 100.000€ et 300.000€. Cela représente un réel challenge pour notre plateforme dont les membres sont uniquement des investisseurs individuels" précise Jean Carvajal.



Avec plusieurs PME à financer durant la même période, Investbook a également décidé de permettre aux obligataires de diversifier au maximum leurs investissements. C'est pourquoi, la plateforme vient de baisser le ticket d'investissement minimum de 1.000€ à 500€.



"Baisser notre ticket d'entrée va permettre aux investisseurs de diversifier davantage leur épargne sur plusieurs opérations de placement au sein d'une seule et même plateforme de financement" conclue Jean Carvajal, Président d'Investbook.

À propos d’Investbook :

Investbook est la première plateforme de financement participatif dédiée à l’investissement en obligations de PME. Investbook a développé une offre de financement obligataire standardisée permettant aux PME de diversifier leurs sources de financement de manière simple et rapide. La plateforme a le statut de Conseiller en Investissements Participatifs et est régulée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Investbook est immatriculée auprès du Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 14007208.

