Anaplan annonce la nomination d’Anup Singh au poste d’executive vice-president et directeur financier

Anaplan, éditeur d’une plateforme à l’avant-garde d’une nouvelle ère de la planification connectée, annonce l’arrivée d’Anup Singh au poste d’executive vice-president (EVP) et directeur financier (CFO) à compter du 31 juillet 2017. Anup Singh affiche une solide expérience du déploiement d’infrastructures évolutives conçues pour accompagner l’essor d’entreprises en rapide croissance et a joué un rôle déterminant dans le développement de partenariats et collaborations entre différentes fonctions métier.



« Nous sommes ravis d’accueillir un dirigeant du calibre d’Anup au sein de notre équipe », a déclaré Frank Calderoni, président-directeur général d’Anaplan. « J’ai l’intime conviction qu’il apportera à Anaplan un exceptionnel leadership financier ».



Avant de rejoindre Anaplan, Anup Singh a occupé le poste de CFO de la société Nimble Storage, qu’il a dirigée au cours d’une période de forte croissance marquée par une entrée fructueuse à la Bourse de New York en 2013 et son acquisition par Hewlett Packard Enterprise en 2017. Auparavant, Anup Singh a assumé les fonctions de directeur financier chez Clearwell Systems et Warranty Corporation of America, et occupé plusieurs postes exécutifs clés chez Trimble Navigation, Excite@Home, 3Com et Ernst & Young LLP.



« Je me réjouis à l’idée de rejoindre l’équipe d’Anaplan », a déclaré Anup Singh. « Avec la plateforme de planification connectée la plus sophistiquée au monde et grâce à son équipe d’employés et de partenaires de grand talent, Anaplan fournit les outils et l’expertise dont les clients ont besoin pour transformer leur entreprise. J’ai hâte de travailler avec toute l’équipe et de contribuer au succès de nos clients, tout en aidant Anaplan à poursuivre son impressionnante trajectoire de croissance. »



