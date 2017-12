ABBYY nomme Anthony Macciola Chief Innovation Officer

«Anthony est reconnu comme un leader d'opinion et pionnier des produits, solutions et technologies de capture intelligente, Robotic Process Automation (RPA), Business Process Management (BPM), Business Intelligence (BI) et mobile. Ses connaissances techniques et sa vision du marché de l'intelligence artificielle, du machine learning et l'analyse de texte – des domaines où ABBYY se développe activement – représenteront un atout considérable pour nos clients et partenaires», explique Ulf Persson, CEO d'ABBYY.



Anthony Macciola bénéficie de 30 années d’expérience de conduite d'équipes de marketing, de développement et d'innovation, au cours desquelles il a acquis la capacité à aligner les tendances et opportunités du marché à des innovations techniques à forte valeur ajoutée pour le client. Son parcours lui vaut également de solides compétences dans les domaines du développement de logiciels, de matériel et d'algorithmes et il détient plusieurs brevets. Avant son arrivée chez ABBYY, Anthony Macciola était Chief Technology Officer chez Kofax, un fournisseur de logiciels de capture de données. Il a occupé plusieurs postes à responsabilité et au niveau de la direction opérationnelle au sein de l'entreprise, y compris EVP Produits et SVP Marketing & Engineering. Anthony Macciola a également fait ses preuves dans la mise en place de stratégies augmentant la valeur pour l'actionnaire.



«Je suis honoré de rejoindre ABBYY, une entreprise très respectée de l'industrie et d’une vaste clientèle. Ce nouveau rôle me donne l'opportunité d'accompagner les entreprises dans la poursuite de leurs objectifs, permettant d’optimiser la valeur ajoutée aux clients existants. Le marché se développe et ABBYY est bien placée pour profiter de cette opportunité de croissance», affirme Anthony Macciola.



ABBYY est une société novatrice et leader dans la technologie d'intelligence artificielle (IA), le machine learning et le traitement du langage naturel qui aident les entreprises à mieux comprendre et appréhenderle contexte et les résultats de leurs données. L'entreprise se fixe pour but d'augmenter et de renforcer ses positions de leadership en satisfaisant la demande sans cesse croissante de produits et solutions assistés par l'IA.



ABBYY développe des technologies de sémantique et d'IA depuis de nombreuses années. Des milliers d'entreprises dans plus de 200 pays et régions ont choisi les solutions ABBYY qui transforment leurs documents en valeur commerciale en en capturant les informations à partir de n'importe quel format. Ces solutions aident les entreprises de divers secteurs à augmenter le revenu, à améliorer les processus, à atténuer le risque et à générer un avantage concurrentiel.



La nomination d'Anthony Macciola fait partie d'une vaste restructuration au sein d'ABBYY, qui a commencé au début 2017 dans le cadre d’une stratégie mondiale unifiée en assurant un lien rapproché avec les clients.



A propos d'ABBYY

