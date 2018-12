swissnexDay’18 : la technologie blockchain en Suisse et dans le monde

L’événement, intitulé « Connecting the blocks, unchaining the blockchain », a offert une perspective globale pour cerner les chances et défis d’une technologie dont la Suisse est un des principaux pôles d’excellence. L’événement était organisé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation et swissnex China et a réuni environ 400 représentants du domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation.



Le swissnexDay 2018 a été ouvert par l’ambassadeur Mauro Moruzzi, chef du réseau swissnex, le Dr. Thomas Heiniger, Président du Conseil d'Etat du canton de Zurich, ainsi que les professeurs Michael Hengartner, recteur de l’Université de Zurich, et Lino Guzzella, président de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).



L’événement a réuni des experts suisses et internationaux afin de mieux cerner les enjeux globaux que soulève cette technologie ainsi que ses impacts pour la Suisse. Il a permis de donner un large panorama des applications variées de cette technologie, allant de la lutte contre le changement climatique à la fintech en passant par la formation. Un panel de discussion, modéré par CNNMoney Switzerland, a permis de recueillir les avis multidisciplinaires d’experts internationaux en matière de blockchain et de discuter les tendances actuelles qui s’observent à l’échelle nationale et internationale. Enfin, les aspects liés à la régulation ont été abordés par la FINMA, à l’exemple de ce qui se fait en Suisse.



L’événement a été organisé en partenariat avec l’Université de Zurich (UZH), qui dispose d’un centre dédié à cette technologie – l’UZH Blockchain Center –, l’EPFZ et l’association CryptoValley, basée à Zoug.



swissnex est le réseau mondial de la Confédération pour la formation, la recherche et l’innovation. Il soutient ses partenaires dans leur mise en réseau internationale et leur engagement dans l’échange mondial de connaissances, d’idées et de talents. Les cinq sites d’implantation de swissnex ainsi que leurs antennes sont établis autour des grands centres mondiaux de l’innovation. Avec l’appui de la vingtaine de conseillers scientifiques basés dans les ambassades suisses, ils contribuent à renforcer le rayonnement international de la Suisse en tant que pôle de la formation, de la recherche et de l‘innovation.



Le réseau swissnex est une initiative du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI et fait partie du réseau extérieur de la Confédération coordonné par le Département fédéral des affaires étrangères. Les activités du réseau swissnex reposent sur une démarche collaborative et sur des partenariats publics et privés assurant son financement.



Le swissnexDay a lieu tous les ans en marge de la conférence annuelle du réseau swissnex.



Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

http://www.sbfi.admin.ch