onepoint confirme son implication au sein de l’écosystème de la blockchain Tezos et devient « Corporate Baker »

Blockchain publique Open Source, Tezos est un projet aux racines françaises créé par Arthur et Kathleen Breitman. Tezos permet d’échanger de la valeur et de créer des applications décentralisées. Le rôle principal de onepoint en tant que Baker sera de créer, de valider et de sécuriser des blocs sur la blockchain. Le cabinet de conseil renforce également son implication dans la gouvernance et l’évolution du protocole Tezos, disposant de droits de vote proportionnels aux tez (jetons Tezos).



Engagé pour une meilleure éducation sur la technologie de la Blockchain, les experts onepoint animent de nombreuses conférences aux côtés de leurs clients et partenaires (Carrefour, Engie TEO, La Maison du Bitcoin ou SolarCoin).

En devenant Corporate Baker, onepoint se porte garant de la sécurité et de la vérifiabilité du réseau Tezos qui annoncera en mars l’activation de sa treizième mise à niveau : Mumbai. Cet update sera le premier de l'année 2023 sur Tezos et apportera un certain nombre d’améliorations majeures comme les Smart Rollups, qui auront un rôle déterminant dans le passage à l’échelle, permettant notamment d’atteindre plusieurs milliers de transactions par seconde.



« Rejoindre l’écosystème Tezos en qualité de Corporate Baker était une évidence pour nous et le résultat d’un travail de fond engagé par les équipes depuis plusieurs années. Très tôt, nous avons été séduits par le protocole performant de cette blockchain et son modèle de gouvernance novateur. »

Vincent Rémon, Leader Cybersécurité & Blockchain chez onepoint



« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons onepoint comme Corporate Baker qui va ainsi pouvoir continuer son exploration des enjeux liés au Web3 et de l’écosystème Tezos. Depuis plusieurs années, onepoint joue un rôle majeur dans la transformation numérique des organisations et l’adoption de la technologie blockchain. Leur vision unique et leur expérience seront un atout de taille pour la communauté. »

Hadrien Zerah, Président de Nomadic Labs



À propos de onepoint

Architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics, onepoint accompagne ses clients de la vision stratégique à son opérationnalisation, en s’attachant toujours à penser au-delà des évidences pour créer de nouvelles façons de travailler, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux lieux, et construire durablement le monde de demain.

Devenu en 20 ans l’un des acteurs majeurs du conseil et de la tech, son collectif compte aujourd’hui plus de 3300 talents en France (Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon, Rennes et Aix-en-Provence) et dans le monde (Canada, Tunisie, Belgique, Australie et Singapour). Son chiffre d’affaires a été multiplié par dix en 10 ans, atteignant plus de 500 millions d’euros, et ambitionne le milliard d’euros d’ici 4 ans.

À propos de Nomadic Labs

Nomadic Labs est l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique en France et au Benelux.

À propos de Tezos

Tezos est une blockchain open-source à la gouvernance décentralisée qui redéfinit l’échange des valeurs dans un monde numérique et connecté. Évolutive et économe en énergie grâce à son mécanisme de consensus reposant sur la preuve d’enjeu, la blockchain Tezos adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd'hui.

