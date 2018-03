naseba – Un nouveau DAF pour renforcer le département financier

Stuart apporte au groupe 18 ans d'expérience dans les domaines de l'audit, de la finance, du conseil, des fusions et acquisitions internationales et de la fiscalité. Il a notamment été consultant pour de larges multinationales. Stuart a débuté sa carrière chez Deloitte à Londres dans le département audit pour être ensuite promu en tant que Directeur du département « corporate finance » à Bruxelles. Il y a développé une solide expérience dans le domaine des fusions/acquisitions et la levée de fonds.Avant de rejoindre naseba, Stuart était responsable du contrôle interne d'un groupe international dont les activités principales sont composées d'investissements financiers et immobiliers. Il contrôlait principalement la préparation des comptes, l'audit et la fiscalité. Il a réorganisé son département, dirigé l'implantation du progiciel de gestion intégré et a géré avec succès la mise en place de ces changements. « Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie d'une équipe si dynamique et professionnelle dont l'activité et le potentiel de croissance sont très prometteurs », explique Stuart Botwright. « Etant donnée la stratégie d'expansion de naseba, Stuart est sans aucun doute la meilleure personne pour diriger notre département financier », affirme Scott Ragsdale, Fondateur et PDG de naseba. « Il apporte des connaissances approfondies et une grande expérience dans les domaines de développement stratégique et de fusions et acquisitions.Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous.» Stuart est né en Angleterre en 1967. Il est diplômé de l'école de commerce de Plymouth. Il a été nommé expert-comptable puis a été élu « Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales » en Angleterre et au Pays de Galles en 2005. Il pratique la course à pied et le squash. naseba Créé en 2002, naseba, éditeur de « business information », conçoit et commercialise des plates-formes B2B s'adressant aux décisionnaires internationaux. Déjà présent dans 26 grands secteurs d'activité, ce concept tend à agir comme un accélérateur de rencontres d'affaires. Il offre aux sponsors et participants un retour sur investissement maximal, tant en terme de temps que de budget. En seulement 4 ans, naseba s'est implanté dans 8 zones stratégiques : Monte-Carlo, Singapour, Dubaï, Bangalore, Londres, Prague, Shanghai et désormais au Cap.Source : www.naseba.com