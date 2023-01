idverde nomme Richard Blumberger au poste de Group Chief Financial Officer

Olivier Brousse, CEO du groupe idverde, annonce la nomination de Richard Blumberger au poste de Group Chief Financial Officer (CFO), à compter du 16 janvier 2023. Ce dernier lui reportera directement et siègera au comité exécutif du groupe. Il remplace dans ces fonctions Jean-Noël Groleau, qui a décidé de quitter l’entreprise pour des raisons personnelles. Richard Blumberger est riche d’une longue expérience de la direction financière, acquise au sein de grandes entreprises britanniques et internationales cotées.



Avant de rejoindre idverde, il exerçait les fonctions de Group CFO de Marshall Motor holdings. Il fut auparavant directeur financier de Mitie Group plc et a exercé des responsabilités financières de haut niveau chez Engie et Balfour Beatty plc.



Richard Blumberger sera basé à Londres, où il supervisera également les fonctions juridiques, fiscales et de trésorerie, ainsi que d’audit interne au niveau du groupe.



Olivier Brousse, PDG d’idverde :

« Je suis heureux que Richard ait décidé de rejoindre idverde. Son expérience et son énergie nous seront particulièrement utiles pour continuer d’augmenter la performance opérationnelle globale du groupe, améliorer ses processus de décision, renforcer la qualité du reporting et de la gouvernance financière

et poursuivre sa croissance internationale..»



À propos d’idverde

Le groupe idverde est le leader français et européen du paysage, présent dans six pays en Europe et sur 150 sites, avec près de 1 milliard d’euros de CA. Qu’il s’agisse de la création ou de l’entretien d’espaces naturels, idverde est le partenaire des collectivités et acteurs privés à toutes les étapes de la transition écologique et contribue, par ses solutions innovantes, à l’émergence de la « nature active » au service de la transition climatique.

https://idverde.fr