emlyon business school lance un Executive MBA online

En novembre 2022, emlyon business school ouvrira un Executive MBA online. Le programme de formation continue digital est destiné à des dirigeantes et des dirigeants, des managers expérimentés et des entrepreneurs qui souhaitent développer leurs compétences, avec un maximum de flexibilité.







L’Executive MBA online propose à ses participantes et participants un mode d’apprentissage hybride :

• Un apprentissage en ligne tutoré et flexible pour s’approprier des outils, des concepts et des méthodologies.

• Un apprentissage en live online pour partager entre pairs des expériences face à des situations complexes.

• Un apprentissage par l’action pour mettre en œuvre les connaissances acquises dans des projets collectifs.

• Un apprentissage personnalisé pour mener un projet individuel et mettre immédiatement en pratique ses nouvelles compétences dans son activité professionnelle.



D’une durée de 17 à 30 mois, le parcours relie les apports académiques, leur mise en pratique dans des projets réels et la transformation professionnelle des individus. Proposé en français en novembre 2022, il comporte également 3 temps forts présentiels sur les campus d’emlyon, à Paris et à Lyon-Ecully, ainsi qu’un voyage d’étude en Europe.



L’Executive MBA online est fondé sur le référentiel de compétences de l’Executive MBA d’emlyon, 4ème meilleur EMBA français dans le classement QS World University Ranking 2021. Les participantes et participants, qu’ils soient sur site ou à distance, suivent tous les mêmes modules fondamentaux : Stratégie, Finance et gouvernance de l’entreprise ; Optimisation de la chaîne de valeur ; Transformation et performance collective ; Leadership et Responsabilité Sociale des Entreprises.



Parallèlement aux cours, les participantes et participants de l’Executive MBA online doivent aussi mener 4 projets de groupe correspondant à chacun de ces modules, ainsi qu’un projet stratégique individuel, pour mettre leurs compétences au service de leur propre organisation ou d’un autre projet professionnel.



Une formation engagée et historique



Que ce soit en ligne ou en présentiel, l’Executive MBA a pour objectif de préparer les dirigeantes et dirigeants à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques en phase avec les enjeux socio-économiques des organisations.



Dans le cadre de la politique d’engagement social et environnemental de l’école, 100% des cours de l’Executive MBA ont été revus à l'aune des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD/SDG) et au regard d'un référentiel de compétences RSE. Le programme est positionné à la 4ème place mondiale du classement Financial Times Executive MBA 2021 sur les critères ESG (Environment, Social and Governance).



A l’issue du parcours Executive MBA online, les participantes et participants reçoivent la certification professionnelle "Dirigeant d’entreprise" de niveau 7 présentée dans la fiche RNCP 35160. L’Executive MBA est délivré depuis 25 ans par l’École, un autre anniversaire important à célébrer pour emlyon qui fête cette année ses 150 ans.



Pour Christine Baldy Ngayo, Doyenne Associée des Programmes de Formation Continue d’emlyon business school : « Dans un monde en profonde transformation, où il est crucial d’anticiper les défis à venir, l’Executive MBA online est adapté aux dirigeantes et dirigeants qui souhaitent se former aux nouveaux enjeux du monde des affaires pour les comprendre, y faire face de manière éclairée et responsable, et toujours garder un temps d’avance. C’est un programme exigeant, au contenu académique de grande qualité et dispensé selon un format très flexible. »



L’Executive MBA online en bref

• 500 heures sur 17 mois à 30 mois

• Format online avec 3 temps présentiels sur les campus d’emlyon (Paris et Lyon-Ecully) et à l’international

• Certification RNCP niveau 7 : Titre « Dirigeant d’entreprise », équivalent BAC + 5

• Niveau requis : Bac + 4 ou équivalent ; 7 ans d'expérience professionnelle ; Possibilité de Validation des Acquis Professionnels

• Prix : 40 000 euros HT ; éligible CPF

• Prochaines rentrées : Novembre 2022 et Février 2023 en français

• https://executive.em-lyon.com/Formations/Diplomes/EMBAO-Executive-MBA-Online



À propos d’emlyon business school:

Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiantes et étudiants de 121 nationalités sur 7 campus dans le monde (Lyon-Ecully, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar et Mumbai). emlyon s'appuie sur une Faculté de 170 professeures et professeurs-chercheurs internationaux et un réseau de 190 partenaires académiques à travers le globe pour proposer des parcours d’apprentissage d’excellence et ouverts sur le monde. L’École compte une communauté de 35 700 diplômées et diplômés dans 130 pays. Société à Mission depuis juillet 2021, emlyon a pour raison d’être de : « former et accompagner tout au long de leur vie des personnes éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et respectueuse de la planète ». Sa pédagogie early makers relie étroitement action et réflexion. Elle place l’hybridation des compétences et la responsabilité sociale au cœur de ses programmes de formation pour faire se rencontrer le meilleur des mondes socio-économique et académique.

www.em-lyon.com

