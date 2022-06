eToro - Le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis fin 2020 Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Le bitcoin s'est effondré à son plus bas niveau depuis fin 2020, grâce aux craintes d'une accélération de l'inflation aux États-Unis.



Si, par le passé, les cryptoactifs n'ont pas évolué au même rythme que les actifs traditionnels tels que les actions, ces derniers temps, le lien entre les deux n'a cessé de se resserrer. Aujourd'hui, le signal le plus clair à ce jour indiquant que les cryptoactifs tels que le bitcoin et l'éther évoluent au même rythme que les actions a été émis, car les inquiétudes liées à l'inflation ont fait chuter les actions et les cryptoactifs.



Les raisons de ce phénomène sont variées, mais une grande partie est due aux détenteurs institutionnels qui calibrent leurs actifs à risque de manière similaire, qu'il s'agisse de valeurs technologiques ou de bitcoins. L'inflation mensuelle américaine a chuté en avril, passant de 8,5 % à 8,3 %, ce qui laisse penser que la hausse des prix a atteint un " sommet ", mais les nouveaux sommets de 8,6 % atteints vendredi dernier ont ébranlé les marchés boursiers et cryptographiques.



Le bitcoin a commencé la semaine en force, dépassant le niveau de 31 000 dollars, mais s'est surtout échangé autour de 30 000 dollars plus tard dans la semaine. Mais au cours du week-end, il s'est effondré à moins de 25 000 $ sur la plateforme eToro, en raison des craintes d'inflation.



De même, l'Ether s'est échangé jusqu'à environ 1 900 $ avant d'osciller autour de 1 800 $ plus tard dans la semaine. Cependant, au cours du week-end, le prix a chuté de manière significative et s'échange maintenant autour de 1 300 $.



The Merge sur la bonne voie alors que les développeurs annoncent une "bombe de difficulté".



La prochaine "fusion" de la blockchain Ethereum est sur la bonne voie après avoir terminé le test du réseau Ropsten. Vendredi, les développeurs impliqués dans la transition de la blockchain ont annoncé qu'ils allaient mettre en place une "bombe de difficulté" sur l'ancien réseau de preuve de travail afin d'encourager l'adoption du nouveau système.



La fusion fera essentiellement passer la blockchain Ethereum d'un modèle de preuve de travail (PoW) à un modèle de preuve d'enjeu (PoS). Cela encouragera les détenteurs de la crypto-monnaie à participer au réseau, et cherche à s'éloigner du modèle PoW, car il s'agit d'un processus très énergivore.



Les mineurs pourront continuer à fonctionner en PoW, mais la bombe de difficulté sera introduite après le lancement pour rendre le processus de minage beaucoup plus difficile afin de les dissuader de le faire. Il en résulte que beaucoup moins de jetons d'éther seront frappés à l'avenir, et il est suggéré qu'à terme, l'éther deviendra une crypto-monnaie déflationniste grâce au modèle PoS - où les détenteurs sont essentiellement encouragés à se comporter comme des épargnants.



Des réserves ont toutefois été émises par les développeurs, certains suggérant que la bombe de difficulté pourrait ralentir le processus de la Fusion. Le fondateur Vitalik Buterin a prédit qu'elle aurait lieu en août, ou au plus tard en octobre.



Mastercard va lancer les paiements NFT



La société mondiale de réseaux de paiement Mastercard s'apprête à lancer un support direct des plateformes NFT et Web3 sur ses cartes. L'entreprise affirme qu'elle s'efforce de permettre aux clients d'accéder au marché et de réduire les obstacles aux produits grâce à ses solutions de paiement.



L'espace NFT et Web3 se développant rapidement, l'ajout d'un élément d'infrastructure majeur tel que Mastercard ne peut être sous-estimé. L'accès est sans doute l'une des questions clés lorsqu'il s'agit de technologies financières émergentes telles que les NFT, et la suppression des obstacles à l'entrée est une aubaine pour cet espace.



Un secteur riche et diversifié s'est développé à partir du marché émergent des NFT, et malgré la faiblesse des prix ces derniers mois, les projets, les idées et les innovations sont toujours là, à l'œuvre. Lorsque de grands acteurs financiers institutionnels tels que Mastercard entrent dans la sphère, c'est un grand moment. Mastercard a déjà des options lorsqu'il s'agit d'autres cryptoactifs, mais le NFT et Web3 sont encore naissants à cet égard.



La société travaille avec certains acteurs notables, notamment The Sandbox, qui est disponible sur la plateforme eToro sous le jeton SAND, pour permettre aux clients d'utiliser les cartes Mastercard sur une variété de plateformes pour payer des biens numériques. Mastercard affirme que ses entreprises partenaires ont généré quelque 25 milliards de dollars de ventes en 2021.



Salesforce lance sa propre plateforme NFT



L'éditeur de logiciels cloud Salesforce lance sa propre plateforme NFT, baptisée NFT Cloud. L'entreprise est un leader mondial dans le domaine des logiciels de cloud computing pour les entreprises et s'est imposée ces dernières années comme un leader dans le domaine de l'informatique en nuage, ce qui rend une plateforme NFT naturelle.



La plateforme permettra aux entreprises clientes de l'entreprise de créer et de gérer leurs propres NFT et les aidera à créer des stratégies d'engagement et d'accès aux marques. Il s'agit d'une démarche classique de la part de l'entreprise, qui consiste à offrir des outils à d'autres entreprises qui ouvrent de nouvelles technologies.



S'il existe déjà un marché important pour les plates-formes NFT et une panoplie de moyens de les créer, l'importance de l'offre de ce type d'outils par des entreprises comme Salesforce réside dans le fait qu'elle ouvre le marché à des sociétés qui n'ont peut-être pas les connaissances technologiques internes suffisantes pour créer leur propre produit à partir de zéro.



Les consommateurs sont clairement demandeurs de NFT qui les aident à s'engager auprès des marques qu'ils aiment. L'offre de Salesforce est une idée tout à fait convaincante pour ses clients professionnels.



