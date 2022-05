bunq devient la 2ème néobanque la plus importante d’Europe avec l'acquisition de TriCount La banque challenger européenne accueille 5,4 millions d'utilisateurs grâce à l'acquisition de TriCount.

bunq accueille 5,4 millions de nouveaux utilisateurs dans sa communauté grâce à l'acquisition de la fintech belge TriCount. Cette opération fait de bunq la deuxième néobanque d'Europe.



La banque européenne challenger l'annonce ce soir lors de la bunq Update 20 au DeLaMar Theater à Amsterdam. Parmi les autres annonces, citons le lancement de plusieurs fonctionnalités pour les utilisateurs particuliers et professionnels. Parmi celles-ci, le bunq Jackpot, qui donne aux utilisateurs néerlandais, allemands et français 3 chances de gagner 10 000 € chaque mois, en utilisant simplement l'application bunq.



bunq n'a pas caché sa volonté d'alimenter sa croissance par des fusions et acquisitions suite au tour de table de série A obtenu en juillet 2021 - le tour de table le plus important de l'histoire de la fintech européenne. Avec l’acquisition de TriCount, des millions d'utilisateurs supplémentaires peuvent désormais accéder facilement à une multitude de fonctionnalités qui leur permettent de gérer leur argent au quotidien.



Ali Niknam, CEO et fondateur de bunq, déclare : « L’engagement de TriCount en faveur de la simplicité, de la transparence et de sa communauté s'aligne parfaitement sur nos propres valeurs. Je suis très heureux que nous soyons en mesure d'offrir aux utilisateurs de TriCount un grand nombre de solutions innovantes pour se simplifier la vie ! »



Jonathan Fellon, CEO et cofondateur de TriCount déclare : « Nous adhérons pleinement à la mission de bunq et sommes très fiers d'en faire partie. Je suis enthousiasmé par les nombreuses opportunités que cela offre à nos utilisateurs. »



bunq Jackpot

Lors de l'événement de ce soir, bunq introduit également le bunq Jackpot. Avec le bunq Jackpot, les utilisateurs ont tous les mois 3 occasions de remporter 10 000 €. Ils peuvent décupler leurs chances de gagner en utilisant leur(s) carte(s) bunq, en ajoutant et en conservant de l'argent sur leurs comptes bunq et en invitant leurs amis à rejoindre bunq.

bunq Jackpot permet aux utilisateurs de s'y retrouver face aux taux d'intérêt historiquement bas d'un côté et aux alternatives plus risquées de l'autre. Ils disposent désormais d'un moyen simple de combler cet écart et peuvent obtenir un rendement élevé sur leur argent, sans prendre aucun risque ni fournir le moindre effort.



Nouvelles fonctionnalités Personal et Business

bunq introduit également un certain nombre de modifications dans l'application, notamment des mises à niveau de ses onglets Accueil et Communauté. L'onglet Accueil donne désormais aux utilisateurs la possibilité de regrouper des comptes, des cartes et d'autres fonctionnalités, afin de personnaliser l'application en fonction de leurs besoins individuels. C'est la première fois que les utilisateurs d’une banque peuvent gérer toutes leurs finances personnelles, professionnelles et communes dans une seule application, depuis un seul écran.

L'onglet Communauté s'appuie sur le principe fondateur de bunq qui consiste à faire jouer aux utilisateurs un rôle central dans l'élaboration de l'expérience globale de bunq. Dès aujourd'hui, les utilisateurs peuvent interagir directement avec bunq et d'autres utilisateurs en partageant des publications et en répondant à celles des autres. En ajoutant des connaissances et en évaluant les agents du service d'assistance, les utilisateurs bunq sont les premiers titulaires de comptes bancaires dont les expériences personnelles peuvent avoir un impact positif sur tous les autres utilisateurs.



À propos de bunq

bunq a été fondée en 2012 par le serial entrepreneur Ali Niknam (1981) après avoir obtenu le premier permis bancaire européen en plus de 35 ans. Il a entrepris de changer radicalement le secteur bancaire traditionnel et a été le seul investisseur de bunq jusqu'en 2021, finançant l'entreprise avec 98,7 millions d'euros de fonds propres. C’est grâce à cela que bunq a eu la liberté et l'indépendance nécessaires pour bâtir une banque centrée sur les désirs et les besoins de ses utilisateurs. En avril 2021, le montant total de leurs dépôts a dépassé pour la première fois le milliard d'euros, après avoir doublé consécutivement en 2019 et en 2020. En juillet 2021, bunq a annoncé le plus grand tour de table de série A jamais obtenu par une fintech européenne. bunq a levé 193 millions d'euros dans le cadre d'une transaction avec la société de capital-investissement britannique Pollen Street Capital, valorisant bunq à environ 1,6 milliard d'euros. Dans le même temps, bunq a également signalé avoir atteint pour la toute première fois son seuil de rentabilité. Ce premier investissement de capitaux externes aidera bunq à poursuivre son expansion en Europe et à continuer à intégrer les fusions et acquisitions dans sa stratégie de croissance. Dans le cadre de cette opération, bunq a acquis Capitalflow, une société basée à Dublin qui prête aux PME dans un large éventail de secteurs de l'économie irlandaise.



À propos de Tricount

Tricount est le leader européen de la gestion des dépenses de groupe. L'application Tricount permet aux utilisateurs d'enregistrer et de solder leurs dépenses lors d'activités entre amis. Tricount sert actuellement plus de 5,4 millions d'utilisateurs enregistrés. Basée en Belgique, l'entreprise est présente dans le monde entier, notamment en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et en Italie.



