b-process rend accessible la dématérialisation de facture à toutes les entreprises via sa plate-forme collaborative billManager™

"Nous venons de franchir un nouveau cap vers la démocratisation de la dématérialisation de facture pour les entreprises, grâce à l’ajout de ces nouveaux services à la plate-forme billManager"

"Jusqu’à présent la dématérialisation des factures était cantonnée aux entreprises capables de mettre en place et de maintenir des flux EDI. Ces nouvelles offres permettent à nos clients traditionnels de tirer pleinement parti de leurs projets de dématérialisation en proposant à leurs fournisseurs des solutions de facturation électroniques simples et abordables. Nous proposons ainsi un guichet unique de traitement des flux de facturation entrants et/ou sortants, adapté à tout secteur d'activité, toute taille d’entreprises, tout niveau de maturité technologique et toute volumétrie de factures."

b-process permet ainsi aux grands donneurs d’ordres d’étendre leurs projets de dématérialisation de leurs factures entrantes à l’ensemble de leurs fournisseurs, en mettant la facturation électronique à la portée de toutes les entreprises, quelles que soient leurs capacités techniques et économiques.Avec ces deux services totalement novateurs, les entreprises bénéficient d’une offre dimensionnée à leurs besoins :Exploitant des factures au format PDF, la solution consiste à installer une "imprimante virtuelle" sur le PC du fournisseur, lui permettant de créer une facture au format PDF à partir de son outil de facturation. Ce PDF est ensuite envoyé par mail à la plate-forme billManager qui appose une signature électronique sur le fichier PDF reçu, lui conférant un statut de facture originale au plan fiscal (article 289 V du Code Général des Impôts), et lit les données sous jacentes pour en extraire les données de facturation nécessaires à l’intégration automatique dans les systèmes comptable des acheteurs. La facture est archivée pour 10 ans dans un Coffre-fort électronique.Avantages : simplicité et rapidité de mise en œuvre, qualité des données très supérieures au Scan/LAD et suppression des factures papier.La plate-forme billManager de b-process récupère le Bon de Réception Valorisé (BRV) transmis par le donneur d’ordre et alerte le fournisseur par e-mail qu’une facture brouillon est en attente de modification/validation sur la plate-forme. Le fournisseur peut donc à partir d’une interface web corriger et/ou valider la facture qui est alors dématérialisée conformément à l’article 289 bis.Un contrôle de conformité vérifie la présence de toutes les mentions obligatoires exigées par le Code Général des Impôts et le double de la facture originale est archivé chez CDC-Arkhinéo dans un Coffre-fort électronique.Avantages : effort de mise en place indépendant du nombre de fournisseurs, qualité et exhaustivité des données de rapprochement et suppression des factures papier.commente Alexis Renard, PDG de b-process.b-process leader de la facturation et des paiements électroniques pour les entreprises (EIPP) et opérateur du 1er réseau européen de facturation électronique, fournit à ses clients une solution globale de dématérialisation des factures depuis l’acquisition jusqu’au paiement pour répondre à tous les besoins techniques et fonctionnels des émetteurs et récepteurs. La société capitalise une forte expérience de 8 années pendant lesquelles elle a mis en œuvre des projets de facturation électronique dans des contextes et des secteurs d’activité très variés (38,5 millions de factures en 2006 dont 6 millions hors de France). Sa plate-forme ASP billManager™, s’adapte parfaitement aux besoins de chaque projet, grâce à son architecture modulaire et à sa grande capacité d’intégration/communication avec les systèmes d’information des clients. b-process est filiale de la BRED Banque Populaire.