Yousign : nominations de Nicolas Baron et Christopher Parola respectivement aux postes de VP Engineering et VP Product

Yousign, la scale-up française, spécialiste de la signature électronique et membre de la FT120, annonce les nominations de Nicolas Baron et Christopher Parola, respectivement aux postes de VP Engineering et VP Product.



A ce titre, ils ont déjà activement pris part à la récente acquisition du spécialiste de l'automatisation des documents et workflows, Canyon. C’est un binôme qui se connaît déjà très bien, puisqu’ils ont travaillé ensemble durant 5 ans, au sein de la scale-up française spécialiste de l’estimation immobilière, Meilleurs Agents.



Nicolas Baron, 39 ans, a suivi une formation d’ingénieur à l’ESME Sudria. Il commence sa carrière et reste 7 ans au sein du cabinet de conseil spécialisé dans les nouvelles technologies et l'informatique OCTO Technology, d’abord comme Consultant, travaillant notamment sur la création d’un logiciel de microfinance pour des organisations non gouvernementales, puis en tant que manager. Par la suite, il occupe le poste de Chief Technical Officer pendant 2 ans chez Followanalytics puis il reste 6 ans au sein de la scale-up leader de l’estimation immobilière Meilleurs Agents, d’abord comme CTO puis comme Directeur Général Adjoint.



Au sein de Yousign Nicolas Baron aura la responsabilité des équipes Engineering et Data et sera à la tête d’une équipe de 50 personnes, qui passera à 90 personnes à la fin de l’année 2022. Nicolas Baron reportera directement à Antoine Louiset, le Chief Technical Officer, et intègrera le Comité Exécutif de Yousign.



« J’ai connu Yousign en tant qu’utilisateur de la solution pour une signature dans l’immobilier, et j’ai tout de suite été frappé par sa simplicité d’utilisation et le gain de temps substantiel qu’elle permettait » souligne Nicolas Baron. « Lorsque l’opportunité de rejoindre les équipes de Yousign s’est présentée, l’envie de revivre l’hyper croissance d’une entreprise, sur un segment TPE/PME que j’affectionne tout particulièrement, ont fini de me convaincre. Par ailleurs, je me suis tout de suite retrouvé dans les valeurs d’authenticité et la culture de l’entreprise. »



Christopher Parola, 32 ans, a été major de promotion – Cycle ISMIN – de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. Il commence sa carrière et reste 5 ans chez OCTO Technology, d’abord au sein de la cellule OCTO Online, où il développe « Appaloosa » un service d'hébergement et de distribution d'applications mobiles multi-plateforme pour les entreprises, puis en tant que consultant, expert en Product Management. Par la suite, il lance une start-up, « elCurator », qui apporte aux entreprises une plateforme de veille collaborative. Avant de rejoindre Yousign, il a occupé les postes successifs de Lead Product Manager, Directeur Produits, puis Chief Product Officer au sein de la scale-up Meilleurs Agents. Il a par ailleurs été intervenant au sein des écoles EFAP et ESCEN pour partager ses connaissances sur les pratiques et les organisations « Produits ».



Au sein de Yousign Christopher Parola aura la responsabilité des équipes de Product Managers, Designers & Qualité. Il sera à la tête d’une équipe de 20 personnes, qui passera à 35 personnes courant 2022. Christopher Parola reportera directement au CTO, Antoine Louiset et intègrera le Comité Exécutif de Yousign.



Pour Christopher Parola, « La signature en ligne va connaître un boom et va créer une nouvelle norme, un nouveau “geste internet”. Aujourd’hui, seul 15% des business sont équipés de signature électronique, alors qu’elle est parfaitement légale et fiable ». Il ajoute, « J’ai été conquis par l’ambition de Yousign de construire un leader Européen sur des bases saines, avec des valeurs et une culture forte. En tant que VP Product, j’ai à cœur que les équipes Engineering & Product soient le fer de lance de cette vision en apportant toujours plus de valeur à nos utilisateurs et clients. »



« Je suis très heureux d’intégrer Nicolas et Christopher, des personnes d’expérience qui vont nous aider à grandir dans les meilleures conditions possibles. C’est un binôme qui se connaît parfaitement, un atout majeur pour réussir tous les challenges à venir. En janvier 2022 nous avons annoncé l’acquisition de Canyon, avec l’ambition d’aller au-delà de la signature électronique, en facilitant l’ensemble de la gestion de la contractualisation, de la création du document à sa signature. Nicolas et Christopher ont déjà pu jouer un rôle clé dans l’intégration des équipes de Canyon et travaillent désormais activement sur le lancement de cette nouvelle brique, qui sortira dans l'année. » Antoine Louiset, co-fondateur et CTO de Yousign.



À propos de Yousign

Yousign est un acteur européen majeur de la signature électronique et de la gestion documentaire. Yousign a pour vocation d’accompagner les PME et TPE de tous secteurs d’activité dans leurs projets de dématérialisation au travers d’une application accessible et simple d’usage qui réinvente l’expérience de signature.

Forte de sa levée de fonds de 30M€ réalisée en juin 2021, Yousign accélère son développement dans l’objectif de devenir le standard européen de la signature électronique.

Créé à Caen en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign est une entreprise française qui compte plus de 8500 clients et plus de 3M de signataires mensuels ainsi qu'une équipe de plus de 130 salariés. La société est tiers de confiance européen certifié eIDAS. Basée à Caen et à Paris, Yousign est également présent en Italie, Allemagne et Pologne. Avec une croissance multipliée par 2,5 chaque année, elle est la scale-up de signature électronique la plus performante en Europe.

www.yousign.com



