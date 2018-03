XBRL France : Invoke seul éditeur prêt pour le dépôt dématérialisé des comptes annuels auprès d'Infogreffe

Invoke, éditeur de progiciels financiers et membre fondateur d’XBRL France, a largement contribué à ce projet grâce à ses outils de saisie, de validation et de restitution d’informations au format XBRL.Dominique Marolleau, Directeur d’Infogreffe, a profité de ce petit-déjeuner pour souligner l’avance d’Invoke en matière de dépôt des informations réglementaires en format XBRL : « Notre partenaire Invoke est le seul éditeur prêt à ce jour pour vous proposer un dépôt dématérialisé des comptes annuels. Une fois encore, je tiens à souligner le mouvement irréversible de dématérialisation des démarches administratives.»Devant une assemblée de financiers, techniciens et analystes, les équipes d’Invoke ont effectué une démonstration concrète de la solution Invoke Exploreur et montré que le dépôt des comptes en 3 clics de souris est désormais possible pour les groupes et les sociétés françaises souhaitant fiabiliser et réduire le coût de leur procédure de dépôt.Rendez-vous est pris pour présenter en septembre 2009 les outils d’analyse proposés du côté des consommateurs de l’information hébergée par Infogreffe.INVOKE est l’éditeur de la première plate-forme applicative unifiée de reporting, consolidation et gestion globale de la fiscalité, INVOKE CM. Cette offre de solutions s’adresse aux directions comptables, fiscales, financières et juridiques.Fondée en 1990, INVOKE est le premier fournisseur de logiciels qui couvrent désormais l’ensemble de la chaîne de production de l’information financière. En apportant des solutions innovantes d’utilisation simple, à des problématiques complexes et en veillant à la qualité des services d’accompagnement, INVOKE a su conquérir de grands comptes et connaît une forte croissance.Avec un budget d’environ 1/3 de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, INVOKE ne cesse d’enrichir fonctionnellement sa gamme pour continuer de satisfaire ses clients et poursuivre son évolution rapide.INVOKE est membre fondateur de l’association XBRL France.INVOKE compte aujourd’hui plus de 1 300 groupes clients, PME-PMI et grands comptes, tels que Crédit Agricole, Vinci, Foncia, BNP Paribas, Affine, Axa, La Mondiale, Saint-Gobain, la SNCF, Pierre&Vacances, Groupe Lucien Barrière, CDC IXIS…