XAnge réalise le 2e closing de XAnge Digital 3 et se dote ainsi d’une capacité d’investissement de 90M€ pour investir dans le digital

Positionné en early stage, XAnge Digital 3 cible des start-up au potentiel de développement ambitieux, dans trois secteurs du numérique à très forte croissance : Digital Consumer, Enterprise Data et FinTech, principalement en France, en Allemagne et dans le reste de l’Europe.



XAnge Digital 3 s’inscrit dans la même philosophie d’investissement que XAnge Capital 2 dont le portefeuille et la performance illustrent l’expertise de l’équipe et sa capacité à être détecteur de tendances, avec un rendement net à date de près de 20%. Parmi les start-up accompagnées, Evaneos, Believe, Ledger et Lydia sont en très forte croissance, les deux dernières ayant récemment réalisé de nouveaux tours de financement significatifs. Les cessions de KisskissBankBank et Chauffeur Privé témoignent également de la valeur des entreprises accompagnées, contribuant ainsi à la performance du fonds.



Dans cette même dynamique, l’équipe a déjà réalisé les premiers investissements de XAnge Digital 3, en B to C dans les start-up Bergamotte (confection et livraison de bouquets de fleurs en ligne) et Ouihelp (plateforme d’aide à domicile connectée), et en B to B dans Welcome to the Jungle (plateforme digitale et média de recrutement). D’autres investissements sont en cours de réalisation.



Nicolas Rose, Partner : « Avec XAnge Digital 3, nous poursuivons notre rôle de détecteur de tendances dans l’univers du Digital, que nous avons construit depuis plus de 10 ans, avec l’implication et l’expertise d’une équipe renforcée. Nous nous intéressons particulièrement aux start-up SaaS, Intelligence Artificielle, Crypto-actifs, Marketplace, DNVB (Digitally Native Vertical Brands), IOT (Internet des objets) qui ont le potentiel de devenir de futurs champions.»



A propos de XAnge

XAnge est une équipe franco-allemande d’investisseurs en capital-risque qui gère 450 millions d’Euros et investit dans les start-ups du digital, des deeptech et de l’impact. XAnge est la marque Innovation du groupe Siparex, un acteur majeur du capital investissement français.

xange.fr