Winston & Strawn conseille Albarest Partners lors de l’acquisition de Masa Group

Cette acquisition opération permettra de créer un acteur de référence français du commandement et d’entrainement de nos forces militaires et civiles.



L’équipe qui est intervenue sur cette opération rassemblait Nicola Di Giovanni (Associé), Leslie Ginape (Collaboratrice), Christina Crenn (Collaboratrice) pour les aspects corporate et transactionnels, ainsi que Adeline Roboam (Of Counsel) et Alexandre Desroches (Collaborateur) pour les aspects financement, soutenus par nos équipes de droit social, fiscal et contentieux, représentées par Virgile Puyau (Associé) et Joël Fernandez (Collaborateur) en droit social, Edouard de Rancher (Associé) en charge de la structuration fiscale et Adriano Pinto (Collaborateur) pour les aspects contentieux.



