Winshuttle figure parmi les 25 plus grands fournisseurs de solutions SAP évalués par le magazine CIO Applications

La société Winshuttle se réjouit d’annoncer qu’elle a été reconnue parmi les 25 plus grands fournisseurs de solutions SAP en 2017 par le magazine CIO Applications. Pour présenter les fournisseurs de solutions technologiques concernés à ses lecteurs, la rédaction de CIO Applications a évalué et sélectionné des éditeurs qu’elle estime à la pointe des défis dans le domaine des solutions SAP.



CIO Applications décrit le système SAP comme une application qui pemet aux entreprises de parvenir à une efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts et les opérations. D’après le magazine, les plus de 2 200 clients et 25 000 utilisateurs de Winshuttle confirmeront qu’ils réalisent tous ces objectifs et bien d’autres.



« Sans les outils de Winshuttle, nous ne pourrions jamais démarrer en temps voulu, et nous n’aurions jamais bouclé notre conversion/migration de données S/4HANA avec succès », a déclaré Nancy Nan de Scientific Drilling. « Winshuttle a vraiment sauvé notre projet. »



« Nous sommes fiers de cette reconnaissance en tant que grand fournisseur de solutions SAP, car elle illustre notre engagement d’offrir des solutions novatrices qui cadrent avec la stratégie numérique et produits de SAP. Elles permettent aux utilisateurs de jouer un rôle accru dans leur entreprise », a commenté John Pierson, PDG de Winshuttle.



À propos de Winshuttle

Winshuttle est un leader des applications d’entreprise pour la gestion et la gouvernance des données, et offre la vision la plus vaste en la matière afin de favoriser la transformation des entreprises pour maintenir leur compétitivité.

Ses outils, ses plateformes et ses solutions atténuent l’impact du déploiement de processus stratégiques, intensifs en données, dans les systèmes SAP en automatisant les tâches de transfert de données et les workflows critiques. Ils garantissent la bonne orchestration, reproduction et évolutivité des processus métier.

