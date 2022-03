Wecan Group, une entreprise emblématique de l’écosystème Blockchain Suisse choisit la France pour son expansion Wecan Group SA, leader suisse des logiciels Blockchain utilisés par les plus grandes Banques privées suisses, privilégie une expansion en France pour son internationalisation. Derrière ce choix: un investissement de Michel Reybier, propriétaire des hôtels la Réserve, et une sélection dans le programme du Swave, une initiative du gouvernement français pour attirer les fintechs les plus prometteuses dans l’Hexagone.

100 milliards d'euros, c’est le montant d’actifs sous gestion des gérants de fortune indépendants utilisant la plateforme Wecan Comply. Le logiciel suisse, produit phare de Wecan Group, permet un échange d’informations compliance avec les plus grandes banques privées du pays à l’instar de Lombard Odier, Pictet Group, Edmond de Rothschild ou encore Julius Bär. Repérée par le Swave, la solution a été sélectionnée parmi plusieurs centaines d’autres dossiers de candidatures.



“ Nous sommes fiers de faire partie des 5 sociétés sélectionnées par le Swave pour rejoindre leur programme d’incubateur de fintech en 2022. Nous comptons dans un premier temps répliquer notre solution de compliance bancaire auprès de leurs acteurs institutionnels comme la Banque de France ou la Société Générale. ” déclare Vincent Pignon, fondateur et CEO de Wecan Group SA.



Cette collaboration s’accompagne d’une ouverture de nouveaux bureaux dans la Grande Arche de la Défense, avec pour objectif de séduire les acteurs financiers français grâce à sa solution qui simplifie et sécurise l'échange des données de compliance.



“ La France s’est transformée en leader de l’innovation ces dernières années. La Startup Nation française est une réalité et attire de plus en plus d’entreprises comme la nôtre cherchant à s’implanter dans un écosystème robuste et disruptif. ” poursuit Vincent Pignon.



En parallèle de cette implantation en France, le groupe a finalisé une levée de fonds de CHF 3,5 millions (3,4 millions d’euros) destinée à élargir sa solution à de nouvelles industries et de nouveaux marchés. Parmi les investisseurs figure Michel Reybier, fondateur du groupe Aoste et propriétaire, entre autres, des Hôtels la Réserve.



“ L’arrivée de nouveaux actionnaires dont Michel Reybier, investisseur aguerri et visionnaire, nous permettra de bénéficier de nouvelles expertises afin de diversifier nos produits vers les industries hôtelières, médicales, viticoles et immobilières dans l'Hexagone. ” ajoute Vincent Pignon.



A propos de Wecan Group SA

Wecan Group SA est la première infrastructure blockchain permettant aux banques de gérer la conformité de leurs clients. Le groupe propose une solution de sécurisation du stockage et des échanges de données et de documents structurés entre organisations et individus. Que ce soit avec ses employés, ses fournisseurs, ses actionnaires, ses partenaires ou ses clients, il devient désormais simple d’avoir une Golden Copy de chaque donnée et de s’assurer de leur conformité en temps réel.

https://wecangroup.ch/



A propos de Paris&Co (Swave)

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de sa métropole. Elle favorise le rayonnement de l’écosystème de l’innovation à travers l’incubation de plus de 400 startups par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’évènements nationaux et internationaux ainsi que la prospection et l’accueil de startups étrangères. Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures.

http://www.parisandco.paris/



A propos de Michel Reybier

Michel Reybier est le fondateur et propriétaire du groupe hôtelier La Réserve et co-fondateur, actionnaire de Mama Shelter Hotels ainsi que de MOB Hotels. Il est également actionnaire majoritaire de Aevis Victoria SA qui détient la filiale Victoria-Jungfrau Collection, un groupe hôtelier de luxe qui exploite plusieurs hôtels de luxe en Suisse. Michel Reybier détient en outre une participation dans Seiler Hotels Zermatt AG, comprenant le Mont Cervin Palace et le Monte Rosa à Zermatt. Michel Reybier a également créé sa propre marque de champagne et acquis en 2000 le grand cru Cos d’Estournel. Enfin, Michel Reybier est présent dans le secteur de la santé avec de nombreux investissements dans des cliniques privées en suisse.



