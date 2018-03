Websense classé meilleur produit global pour la prévention contre la fuite d’information

Cette année est l’année de l'atteinte à la sécurité des données. « Qu’allons-nous faire pour éviter cela ? » Voici une question cruciale pour les professionnels de la sécurité informatique, mais également pour tous les professionnels de la gestion. Et la majorité des solutions de prévention contre la fuite d’information (DLP, data loss prevention) étant coûteux et exagérément complexes, beaucoup se tournent vers des cabinets de recherche tiers pour obtenir des conseils. C’est pourquoi le cabinet d’analystes Info-Tech Research Group a décidé d’évaluer les choix en matière de prévention contre la fuite d’information. Dans son rapport récemment publié, intitulé « Select an Enterprise Data Loss Prevention Solution », Info-Tech a nommé Websense® Data Security Suite « Meilleur Produit ».



« À la suite d’une évaluation rigoureuse, il est devenu clair que la solution Websense Data Security Suite constitue un excellent choix pour une prévention contre la fuite d’information fiable et rentable », déclare James Quin, analyste d’étude au cabinet Info-Tech Research Group. « Outre son tarif largement inférieur à ceux de la concurrence, Websense permet aux entreprises d’identifier avec précision les données confidentielles, leur emplacement de stockage, les personnes qui les exploitent et leur mode d’utilisation. »



Info-Tech Research Group a classé les solutions de prévention contre la fuite d’information en huit catégories différentes, notamment : fonctionnalités, abordabilité, facilité d’utilisation, architecture, viabilité, stratégie, portée et canal.



« Trouver et sécuriser les données confidentielles représente une priorité essentielle », déclare Patrick Murray, directeur de la division Gestion des produits de Websense. « D'après les grands titres de l’actualité relative à la fuite d’information, il est clair que la complexité des infrastructures informatiques d’aujourd’hui, la prolifération des réseaux sociaux, la croissance de la force de travail mobile et la sophistication des attaques ciblées et des menaces avancées persistantes ont engendré un bouleversement affectant tout le monde, des PME aux plus grandes entreprises internationales. Un pirate déterminé et compétent va probablement entrer dans votre système ; dans ce cas, vous devez vous assurer que vos données critiques ne peuvent pas quitter votre entreprise. »



Websense Data Security Suite identifie, contrôle et protège les données stockées, en utilisation et dynamiques. Les entreprises exploitent Websense pour protéger leurs données sensibles et garantir leur conformité à des réglementations telles que HIPAA, PCI et SOX. Exploitant plus de 1 100 modèles et règles intégrés reposant sur la technologie Websense de traitement en langage naturel PreciseID™, Data Security Suite identifie les données confidentielles qui circulent au sein du réseau, des serveurs, des bases de données, des ordinateurs portables et dans d’autres emplacements. Les entreprises peuvent arrêter, chiffrer ou mettre en quarantaine le transfert de données sensibles et effectuer un audit, supprimer ou chiffrer des données découvertes dans des emplacements non sécurisés.



La technologie DLP de Websense est étroitement intégrée à Web Security Gateway et Email Security Gateway de Websense, éléments de la solution Websense TRITON™. TRITON propose une sécurité complémentaire en termes de messagerie, du Web et de prévention contre la fuite d’information sous forme d’offres autonomes intégrée avec une migration ou combinée dès le début. La solution TRITON est disponible sous forme d’appliances d’entreprise, de services sur le cloud en mode SaaS et sous forme hybride, puissante et efficace, de solutions sur site et en mode SaaS combinées.



Pour plus d’informations sur Websense Data Security Suite, rendez-vous sur : http://www.websense.com/content/data-security-overview.aspx

Pour consulter les recommandations du cabinet Info-Tech Research Group en termes de fournisseurs de solutions DLP, rendez-vous sur : http://www.infotech.com/research/ss/it-vendor-landscape-data-loss-prevention



A propos de Info-Tech Research Group

Pour plus d’informations: www.infotech.com



A propos de Websense

Websense, Inc. (NASDAQ : WBSN), leader mondial des solutions intégrées de sécurité du Web, des données et de la messagerie, fournit la meilleure protection contre les menaces contemporaines au TCO le plus bas à plusieurs dizaines de milliers de grandes entreprises et PME dans le monde. Distribuées au travers d’un réseau mondial de partenaires et disponibles sous forme de logiciels, appliances et SaaS, les solutions de sécurité de contenu de Websense aident les entreprises à tirer parti des nouveaux outils de communication, de collaboration et du Web 2.0. Pour se faire, elles apportent une protection contre les menaces continuelles, préviennent la perte d’information confidentielle et permettent d’appliquer les règles d’usage d’Internet et les politiques de sécurité. Le siège de Websense est basé à San Diego, Californie, et l’entreprise a des bureaux partout dans le monde. Pour plus d’information, visitez www.websense.com