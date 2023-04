Accueil Envoyer Imprimer Partager Web3 : l'agence Renaissance lève 1m€ en pre-seed auprès de Founders Future, Bpifrance et de business angels Renaissance, agence spécialiste des nouveaux univers (web3, métavers, NFTs…), annonce aujourd’hui sa levée de fonds en pré-seed d’1 million d’euros auprès de Founders Future, Bpifrance et de business angels reconnus dans l’innovation, dont Sébastien Borget (The Sandbox), Guillaume Gibault (Le Slip Français), Bilal El Alamy (Pyratz Lab) ou encore Antoine de Tavernost (Auditoire).

Son objectif : continuer à développer les solutions web3 des marques et devenir la référence française et européenne du conseil de ce secteur.

Agence pionnière dans le web3 et lancée en 2021 par Adrien Ohannessian et Alexis Delamare Deboutteville, Renaissance accompagne les marques et les artistes dans la création d’expériences uniques pour leur communauté dans l’univers du web3.

La start-up française compte déjà de grands noms parmi ses clients comme Renault, Evian, Dom Pérignon, Tag Heuer ou encore Universal Music.

Grâce à une première levée de fonds d’1m€ en pré-Seed, Renaissance souhaite continuer à se développer et à renforcer son expertise en recrutant une dizaine de nouveaux collaborateurs dès cette année.



Ancien directeur de l’innovation chez Universal Music, à l’affût des nouvelles tendances, Adrien constate dans le web3 un bouleversement culturel et technologique profond. La décentralisation donne naissance à des concepts nouveaux comme la “propriété digitale” ou “la rareté digitale”, à l’opposé des habitudes de notre époque : streaming, réseaux sociaux, où rien ne nous appartient. Adrien y voit une opportunité pour les artistes et les marques de créer de la valeur et se réapproprier la relation avec leur fans.



Une réflexion qu’il partage avec Alexis Delamare Deboutteville, rencontré au fil de ses projets chez Universal Music. Alexis a quant à lui occupé plusieurs postes de CTO dans divers domaines (data, IA, DevOps). Programmeur autodidacte, il voit dans le web3 un moyen de revenir aux fondamentaux du web. C’est ainsi qu’ils lancent ensemble Renaissance en 2021.



Une technologie au service des marques, une culture proche des communautés



Experte du web3 et de ses codes, adoptant un esprit collaboratif Renaissance réunit depuis 2021 marques et artistes d’exception autour de projets uniques en leur genre. Renaissance a fait des expériences sur mesure sa marque de fabrique : au service de Dom Pérignon pour interpréter les flacons de Lady Gaga en NFT, d’Evian pour concevoir une exploration immersive autour des œuvres de Sara Shakeel, aux côtés de l’artiste Jacques pour fractionner la propriété de son single en NFT ou encore à l’origine de l’entrée de Booba dans le web3.



L’agence a également accompagné tout récemment le constructeur automobile Renault dans la création de sa marque web3 “R3NLT”. Sa première collection “genR5” constituée de 1972 NFTs en hommage à l’iconique R5, a trouvé son public en seulement quelques heures.



Soucieux d’embarquer une nouvelle génération d’utilisateurs dans le web3, Renaissance apporte un soin particulier à la dimension technique de ses réalisations. Chaque nouveau projet gomme les points de friction afin d’offrir aux communautés l’accès le plus fluide possible aux marques et artistes. Le modèle proposé par Renaissance se veut technologiquement agnostique : blockchain et plateforme sont adoptées selon leur pertinence et les besoins de chaque client, qu’il s’agisse d’Ethereum, Polygon ou encore Tezos.



De fortes ambitions pour l’avenir

Au terme d’une année 2022 particulièrement fructueuse, Renaissance élève avec ce premier tour de table sa présence dans le web3, segment dans lequel elle incarne, déjà, une référence française et européenne. Dès le début de 2023, Renaissance a notamment été distinguée par une première place au classement du Journal du Net des agences créatives du web3 et deux nominations pour le meilleur projet web3 Corporate aux Big Whale 2023 Awards.



Grâce à cet investissement, et portée par ses liens avec la communauté web3, - Adrien Ohannessian et Alexis Delamare Deboutteville sont également co-fondateurs de la NFT Factory, avec plus de 120 professionnels du secteur - Renaissance aspire désormais à doubler ses effectifs en recrutant une dizaine de collaborateurs en 2023. L’agence poursuit également le développement de ses propres solutions technologiques pour toujours mieux accompagner ses clients.



“ La valeur que nous créons pour nos clients et leur communauté est bien tangible ! Notre expertise à la fois culturelle et technologique nous permet de réussir des projets web3 aussi bien dans le luxe, que dans l’automobile ou la musique. ” souligne Adrien Ohannessian, cofondateur et CEO de Renaissance.



“ L’expertise pointue des cofondateurs et leur humilité nous ont profondément séduits. Le web3 constitue véritablement la prochaine étape dans la création d‘expériences pour renforcer les communautés des marques. L’équipe de Renaissance fait partie des pionniers du secteur, et nous sommes ravis de les accompagner. ”, se réjouit Marc Menasé, fondateur de Founders Future





À propos de Renaissance

Après 12 ans à travailler aux côtés d’artistes et de labels, dont 6 ans à la tête du département innovation d’Universal Music France, Adrien Ohannessian est convaincu que le web3 va changer à jamais la relation entre les marques et leurs clients. Une réflexion qu’il partage avec Alexis Delamare Deboutteville, rencontré au fil de ses projets chez Universal Music. Alexis a quant à lui occupé plusieurs postes de CTO dans divers domaines (data, IA, DevOps). Programmeur autodidacte, il voit dans le web3 un moyen de revenir aux fondamentaux du web. C’est ainsi qu’ils lancent ensemble Renaissance en 2021.





À propos de Founders Future

À propos de Founders Future : Entreprise d’investissement fondée en 2018 par l’entrepreneur Marc Menasé, Founders Future conjugue l’agilité et l’apport opérationnel d’un business angel avec la robustesse d’un fonds. Founders Future a notamment investi dans Lydia, Yuka, La Fourche, Ezra (US), ou Taster (UK). Retrouvez-nous sur www.foundersfuture.com.



Photo :

Enna Music x Renaissance

Rapper PLK opens his studio doors to his fans.

