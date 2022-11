WIZBII, l’expert des jeunes, bouscule son positionnement historique et s’ouvre à tous les publics en lançant obendy® Depuis 10 ans, en plus de ses propres services pour aider les jeunes, WIZBII opère des plateformes emblématiques pour l’État (1jeune1solution.gouv.fr) et les plus grandes banques françaises (Banque Postale, Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, Banque Populaire, Caisse d’Épargne…).

D’une entreprise qui aide spécifiquement les jeunes, WIZBII évolue et se tourne aujourd’hui vers d’autres publics. La société lance la marque obendy®, sa solution technologique adaptée aux nouveaux enjeux de plateformisation et de digitalisation du secteur bancaire.



L’objectif : permettre aux banques et assurances d’apporter à tous leurs segments de clients un vaste ensemble de services en un seul et même endroit de confiance.



Après les jeunes, WIZBII s’ouvre à de nouveaux publics et renforce son expertise dans les plateformes.



Depuis sa création, la société s’engage pour les jeunes en concevant des services distribués sous sa propre marque (WIZBII Money, Jobs, Drive), et des plateformes emblématiques en marque blanche. C’est le cas notamment de la plateforme de l’Etat, 1jeune1solution.gouv.fr, et des plus grandes banques françaises, comme la Banque Postale avec Pass Jeune, BNP Paribas avec Campus Services, Crédit Agricole avec JOB+, la Banque Populaire avec BUDDY POP ou encore la Société Générale avec BOOST. Mis bout à bout, 8 jeunes français sur 10 utilisent désormais une plateforme de services de WIZBII en France.



Aujourd’hui, WIZBII évolue d’une entreprise qui aide uniquement les jeunes vers une entreprise qui aide tous les gens. Cette nouvelle étape marque ainsi le lancement d’obendy®, sa plateforme technologique qui accompagne les banques et assurances dans les services apportés à tous leurs segments de clients, qu’ils soient particuliers (mineurs, étudiants, jeunes actifs, familles, seniors, retraités, clientèle vulnérable etc.) ou professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, entreprises etc).



Benjamin Ducousso, CEO et co-fondateur de WIZBII, commente :

« obendy® marque une nouvelle étape dans le développement de WIZBII, car pour la première fois nous nous ouvrons à d’autres publics que les jeunes. Durant ces dernières années, nous n’avons cessé de développer notre expertise dans les plateformes et de nouer des relations solides avec les banques au service des jeunes.



obendy® s’appuie sur notre savoir-faire et représente une suite logique pour notre activité et un atout pour les banques et les assurances. C’est un outil adapté et clef en main pour aider les acteurs du secteur à générer de la croissance et accompagner au mieux tous leurs profils de clients. »



obendy®, une plateforme technologique pour accompagner les banques et assurances dans les services apportés à tous leurs clients



Depuis quelques années, le secteur de la banque et de l’assurance fait face à de nouveaux enjeux l'obligeant à revoir son modèle. Au moment où les offres bancaires se démultiplient sur le marché, les enjeux autour de la relation client sont au cœur de toutes les attentions. Les nouvelles approches écosystémiques et les capabilités technologiques apportent de nouveaux standards qui demandent au marché bancaire de se réinventer.



obendy® s’inscrit dans la tendance de l’open-banking et du “bank-as-a-platform" en permettant aux banques et assurances d'intégrer des services extra-financiers à forte valeur ajoutée proposés par des partenaires via une plateforme SaaS.



Ainsi, la technologie d’obendy® répond à un enjeu majeur pour les professionnels de la banque et de l’assurance : réinventer la relation client pour plus d’engagement, de satisfaction et d’impact.



Concrètement, la solution d’obendy® s’articule autour de trois volets :



● Une plateforme digitale en mode SAAS, personnalisable, dans un environnement sécurisé.

● Un catalogue de 100 services partenaires intégrés à la plateforme, répondant aux besoins prioritaires des clients particuliers (mineurs, jeunes, seniors, clientèle vulnérable, retraités…) ou professionnels ( artisans, commerçants, professions libérales, entreprises…).

● Un accompagnement expert pour la mise en place et l’animation de la plateforme.



Grâce à cette nouvelle activité, WIZBII ambitionne de doubler son chiffre d’affaires en 2024.



À propos de WIZBII corpo.wizbii.com

Créée en 2010 par Benjamin Ducousso, Romain Gentil et Emeric Wasson, WIZBII édite des services et des plateformes pour aider les jeunes sur tous les aspects de l’entrée dans la vie active : emploi, finance, santé, mobilité… 8 jeunes sur 10 utilisent une plateforme de WIZBII en 2022. Plus de 130 collaborateurs travaillent chez WIZBII. Trois bureaux : Paris, Grenoble et Pau.



À propos d’obendy® obendy.com

Lancé en 2022 par WIZBII, obendy® fournit une technologie de plateforme de services aux banques et assurances pour accompagner tous leurs segments de clients en générant plus d’engagement, de satisfaction et de business.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Seeking Alpha vs Motley Fool: A Side-by-side Comparison Quona Capital announces $332M fintech venture fund to accelerate financial inclusion investments in emerging markets American Express adds nine cards to Freedom Finance’s growing credit card marketplace