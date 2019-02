WISeKey procède à l’ouverture de son Geneva Blockchain Center of Excellence

Le Geneva Blockchain Center of Excellence sera officiellement inauguré en avril 2019, à l’occasion de la célébration du 20e anniversaire de WISeKey.



WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey ») (SIX : WIHN), société leader sur le marché mondial de la cybersécurité, de la Blockchain et de l’IoT, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son Geneva Blockchain Center of Excellence. Comme annoncé lors du Geneva Blockchain Congress (Congrès Blockchain de Genève) en janvier, ce nouveau centre fait partie du partenariat avec le BRI (Blockchain Research Institute) pour la création de plusieurs Centres d’excellence Blockchain interconnectés dans le monde.



Outre les Centres d’excellence de la Blockchain déjà établis par WISeKey en Inde, à Maurice et au Rwanda, l’accord prévoit la création de nouveaux centres, y compris celui de Buenos Aires (Argentine). Tous ces centres seront interconnectés via 3 hubs : Genève, Toronto et Pékin, un Triangle de confiance fonctionnant selon un protocole de confiance commun (Common Trust Protocol), utilisant la technologie blockchain renforcée de PKI de WISeKey, apportant confiance et sécurité tout en maintenant les valeurs fondamentales de la Blockchain comme la transparence, l’auditabilité et la traçabilité. La solution PKI mise en œuvre et intégrée de WISeKey est complémentaire à toute plateforme Blockchain, où elle peut aider à développer un meilleur modèle de confiance pour une utilisation dans un système distribué et créer un Trust Protocol pour l’Internet 2.



Le modèle commercial du Geneva Blockchain Center of Excellence consiste à aider les startups Blockchain et rechercher à promouvoir leurs technologies à l’international, faciliter l’adaptation et l’intégration rapides de solutions basées sur la Blockchain, favoriser une collaboration renforcée entre les secteurs public, privé et universitaire, et coopérer pour s’assurer que les normes technologiques les plus récentes soient mises à disposition de manière sûre et fiable.



Le Geneva Blockchain Center of Excellence assurera la coordination avec les autres centres et les écosystèmes Blockchain du monde entier, permettant ainsi à tous les partenaires de tirer pleinement parti des expériences et des ressources partagées. Chaque Centre d’excellence de la Blockchain devrait développer une expertise particulière pouvant être partagée entre tous les centres. Par exemple, le Centre d’excellence de la Blockchain de Buenos Aires dirigera le développement de plateformes et d’applications particulières pour lutter contre la contrefaçon, le commerce illicite et la corruption, tandis que le Geneva Blockchain Center of Excellence se concentrera sur la Fintech (technologie financière), notamment la banque privée numérique et les applications de négoce de matières premières.



L’un des projets en cours du Geneva Blockchain Center of Excellence est l’offre de jetons de sécurité (Security Token Offering – STO) de WISeCoin AG, un Fonds Commun de Créances (« Special Purpose Vehicle ») créé par WISeKey pour concevoir l’infrastructure pour des interactions intra-objets sécurisées, pour lequel elle a reçu une « non-Action Letter » de la part de la FINMA (« The Swiss Financial Market Supervisory Authority »). WISeCoin poursuivra la (STO) au deuxième trimestre 2019. WISeCoin AG a été officiellement créée en août 2018 pour sécuriser le monde de la blockchain et de l’Internet des objets (IoT), qui, en raison de sa taille et de sa complexité croissantes, est constamment exposé aux cybermenaces. WISeCoin AG tire parti de l’architecture WISeKey en tant que première et unique plateforme à intégration verticale associant un logiciel de cybersécurité exclusif et des microcontrôleurs sécurisés conçus pour protéger les appareils connectés contre les cybermenaces en constante évolution.



L’un des jalons clés du WISeCoin sera la mise en place d’une Blockchain of Identity qui offrira aux objets connectés la possibilité de s’identifier, s’authentifier et se vérifier mutuellement grâce à un certificat numérique. Pour chaque transaction, des frais de service seront facturés aux utilisateurs de la plateforme, via un jeton utilitaire, appelé jeton WISeCoin. Pour participer à cette plateforme, chaque objet connecté doit être équipé du Secure Element de WISeKey, constitué d’une puce de silicium inviolable, appelée VaultIC184.



À propos de WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est l’une des principales entreprises mondiales de cybersécurité déployant actuellement des écosystèmes d’identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets, à l’aide de la Blockchain, l’IA et l’IoT, dans le respect de l’être humain comme point d’appui de l’internet. WISeKey Microprocessors sécurise l’informatique omniprésente qui façonne l’IoE (« Internet of Everything ») d’aujourd’hui. WISeKey IoT dispose d’une base d’installation de plus de 1,5 milliard de micropuces dans pratiquement tous les secteurs IoT (voitures connectée, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l’IoT, car nos semi-conducteurs produisent une énorme quantité de données volumineuses (Big Data) qui, lorsqu’elles sont analysées avec l’Intelligence artificielle (IA), permettent aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur équipement avant qu’elle ne se produise.



Notre technologie est approuvée par la Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse OISTE/WISeKey et offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l’Internet des Objets, la Blockchain et l’Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d’ancrage de confiance commun pour garantir l’intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes.

wisekey.com