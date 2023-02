Vivien & Associés consolide son équipe Corporate / M&A et coopte Lisa Becker et Julien Koch en qualité d’associés

Fondé en 1999, Vivien & Associés assiste une clientèle française et internationale, dans toutes les étapes de la vie d’une entreprise.



Depuis sa création, Vivien & Associés mise sur une croissance intrinsèquement liée à l’évolution de ses collaborateurs en leur offrant une implication forte et immédiate dans les dossiers et la faculté de grandir avec le cabinet. Grâce à cette politique, plus de la moitié des nouveaux associés sont issus de la promotion des anciens collaborateurs du cabinet.



Lisa Becker et Julien Koch disposent d’une solide expérience en droit des sociétés, fusions-acquisitions, capital investissement et partenariat stratégique leur permettant d’apporter des réponses pragmatiques voire innovantes à une clientèle exigeante et variée, allant de la start-up aux grands groupes en passant par les ETI et les entreprises publiques, dans leurs opérations de small et mid cap en France et à l’étranger.



Pour Lisa Becker, être associée chez Vivien & Associés, c’est « poursuivre l’aventure au sein d’une collectivité d’associés dynamique, pluridisciplinaire et de qualité au service d’une clientèle exigeante, et contribuer davantage au développement de la pratique et au rayonnement du cabinet ».

« Je suis très fier de cette grande marque de confiance, souligne pour sa part Julien Koch, et je suis résolu à continuer à apporter des solutions adaptées et pragmatiques aux besoins de nos clients, aux côtés de notre équipe talentueuse et dédiée ».



Vivien & Associés compte désormais 16 associés, 2 counsels et 20 collaborateurs, dont 10 associés et 11 collaborateurs au sein de l’équipe Corporate/M&A.



A propos de Lisa Becker

Inscrite au barreau de Paris depuis 2013, Lisa Becker est titulaire d’un Master II Droit de l’entreprise et des affaires ainsi et d’un diplôme universitaire de Juriste Conseil en Entreprise (D.J.C.E), tous deux délivrés par l’Université de Lorraine (Nancy).

Lisa Becker commence sa carrière au sein du pôle Corporate du cabinet Latham & Watkins en tant que stagiaire puis collaboratrice pour ensuite rejoindre l’équipe Corporate/M&A de Vivien & Associés fin 2014, où elle sera promue Counsel en 2021 et s’y associera en janvier 2023.

Lisa Becker accompagne principalement des clients français et internationaux issus du secteur industriel dans le cadre d’opérations structurantes (acquisition, cession, restructuration), nationales ou transfrontalières. Elle a également orienté sa pratique vers le secteur du capital investissement et accompagne ainsi des acteurs de l’économie, de la start-up aux grands groupes, dans le cadre d’opérations de structuration et de levées de fonds, mais également des investisseurs de type family office ou fonds d'investissement dans le cadre de leur participation à des tours de table.



A propos de Julien Koch

Julien Koch est diplômé d’un Master II « Droit des affaires et fiscalité » à l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, ainsi que d’un LL.M « Corporate & Securities law » à la L.S.E (London School of Economics). Il est inscrit au barreau de Paris depuis 2014, date à laquelle il a rejoint Vivien & Associés, pour s’y associer en janvier 2023. Julien Koch intervient sur des opérations d’acquisition, de cession, de restructuration intra-groupe, de capital investissement et de partenariats industriels, dans un contexte national et international.

Sa pratique professionnelle est marquée par une forte technicité, une approche pragmatique et réaliste des sujets qui lui sont confiés, et une capacité à mener des négociations dans des contextes difficiles (situations conflictuelles, contextes internationaux et multiculturels). Julien a également développé une expertise dans l'accompagnement d'entreprises françaises dans leurs projets de partenariat stratégique (joint-ventures) et leurs opérations de croissance externe à l'étranger.



https://va-fr.com/