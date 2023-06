Viva Technology : LVMH entre nouveaux moyens de paiements, metavers et blockchain

Pour cette 7ème édition de Viva technology qui s'est tenue du 14 au 17 juin à la Porte de Versailles, le n° 1 du Luxe, LVMH s'est une nouvelle fois paré de ses plus beaux atours pour démontrer qu'être dépositaire d'un savoir-faire ancestral, n'ôtait en rien la capacité à explorer de nouveaux territoires numériques. Bien au contraire.

Dans son écrin onirique répondant au nom de "Dream Box", le groupe de luxe a fait une démonstration de ses capacités d'innovation tout en maintenant une certaine délicatesse.

Une légèreté que l'on a, par exemple, pu retrouver dans l'espace alloué à Tiffany & Co. La célèbre maison de haute joaillerie, présente pour la première fois, a redonné vie à sa broche "Bird on a Rock", imaginée au milieu des années 50 par Jean Schlumberger. Sur la tablette devant le visiteur, l'accès à un outil digital permettant de visualiser son Bird on a Rock personnalisé en 3D, via une technologie déployée par Hapticmedia, une start-up qui a fait partie des Innovation Awards de la maison.

Au-dessus, le célèbre oiseau prend vie dans une animation plus vraie que nature matinée de ce bleu Tiffany. Une expérience immersive à l'instar de celles qui devraient bientôt se démultiplier pour les marques hébergées par le groupe ?

Car, LVMH a profité de l'événement pour dévoiler un partenariat avec Epic Games créateur de Fortnite et d’Unreal Engine, pour transformer le pipeline créatif du Groupe et proposer à ses clients des expériences de découverte des produits toujours plus immersives.

Un partenariat stratégique qui permettra à LVMH et à ses Maisons d’utiliser davantage les outils de création 3D d’Epic pour offrir des expériences telles que des essayages et shows virtuels, des carrousels 360° des produits, la réalité augmentée, la création de jumeaux numériques et bien plus.



Plusieurs Maisons LVMH ont déjà adopté avec succès les solutions d’Epic. Lors de Viva Technology en 2022, Bulgari avait dévoilé une expérience inédite dans le métavers inspirée de la Rome antique, baptisée « Virtual Rome ». Le projet avait été développé à l’aide du moteur Unreal Engine 5 d’Epic, qui lui conférait un réalisme unique.



Toujours à l’occasion de Viva Technology en 2022, LVMH avait présenté Livi, sa première égérie virtuelle, développée et animée virtuellement grâce à Unreal Engine et à la technologie MetaHuman, solution d’Epic pour créer des humains numériques hautement réalistes.



Autre partenariat annoncé, le déploiement prochain aux Etat-unis de la fonction "Tap to Pay" sur Iphone.

Grâce à cette technologie Apple, les conseillers clientèle LVMH pourront accepter les paiements via Apple Pay, cartes de crédit et de débit sans contact et autres portefeuilles numériques partout dans le magasin, simplement en utilisant leur iPhone et une application iOS compatible, sans qu’aucun matériel supplémentaire ne soit nécessaire, quel que soit le montant de l’achat.

Une innovation qui sera d'abord uniquement disponible aux Etats-Unis dans le courant de l’année, en commençant par Sephora, Christian Dior Couture, Celine, Tiffany & Co. et Louis Vuitton.



Côté blockchain, c'est la maison Loro Piana qui montre comment ses produits son désormais tracés et certifiés grâce à Aura.

Aura, c'est le consortium blockchain créé en avril 2021 par LVMH, Prada Group et Cartier, filiale de Richemont. Avec le groupe OTB (Diesel, Marni, Maison Margiela...) qui a rejoint en octobre 2021 et Mercedes-Benz en mai 2022, il a pour objectif de développer les applications de la technologie blockchain et d'élever les standards du luxe.

Grâce à Aura, les informations sur la provenance des fibres, la date et le lieu du filage, de la confection... Sont désormais à la disposition du client.



Et il se murmure, que la blockchain AURA est déjà en action depuis 2019 pour les clients Louis Vuitton.



Anne-Laure Allain