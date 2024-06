Visa : l'émission de 10 milliards de jetons aurait généré 40 milliards de dollars de recettes supplémentaires pour le e-commerce mondial.

Visa, qui a annoncé aujourd'hui cette étape importante en direct au Money20/20 à Amsterdam, a émis son milliardième token en 2020. En partie en raison du passage au numérique pendant la pandémie, l'adoption des tokens s'est considérablement accélérée au cours des quatre dernières années. Aujourd'hui, plus de 8 000 émetteurs sont habilités à la tokenisation, avec plus de 200 marchés dotés de cette technologie dans le monde.

Au cours des 12 derniers mois, plus de 1,5 million de commerçants de commerce électronique ont effectué chaque jour des transactions avec des jetons Visa.



Une récente enquête Visa a révélé que moins d'un tiers des consommateurs dans le monde se sentent maîtres de leurs données 5 et qu'un peu plus d'un tiers seulement comprennent pleinement comment leurs données sont utilisées. Cependant, la tokenisation peut ouvrir une toute nouvelle ère de personnalisation et de sécurité, une époque où les consommateurs contrôlent leurs données et approuvent quand et où elles peuvent être partagées pour une expérience plus personnalisée.



Dans un avenir pas si lointain, les jetons de données Visa pourraient aider les commerçants et les plateformes commerciales à utiliser vos données d'une manière à la fois transparente et vous donnant le contrôle, ce qui signifie que vous décidez qui a accès à vos données (et quand ils n'y ont plus accès). ainsi que la manière dont vos données seront utilisées. Alimentés par l'IA, les jetons de données Visa permettent aux consommateurs de visualiser, de consentir et de révoquer l'accès au partage de données, directement depuis leur application bancaire.