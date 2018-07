Vestle reprend la main en tant que nouveau nom commercial du Groupe iFOREX en Europe

Cette marque permet au Groupe de fournir des outils et des solutions plus personnalisés, adaptés aux besoins des différents clients. Ces derniers peuvent tirer parti d’une formation personnelle avec des coaches de trading, et reçoivent support et assistance dans huit langues européennes. Un des aspects clés de Vestle est la promotion du côté humain du trading, en parallèle à une technologie de pointe. Cela permet un meilleur équilibre entre une plateforme de trading conviviale et facilement adaptable, et le type de service attentif et personnalisé que seule une équipe entrainée peut fournir.Le nouveau site, Vestle.fr, est le nouveau nom commercial d’iCFD Ltd., autorisé et régulé par la Commission des titres et des changes de Chypre (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC), sous le numéro de licence 143/11. Vestle se conforme aux exigences de régulation les plus sévères, et prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité et la sécurité de ses clients. En plus d’une gestion prudente du risque, le site maintient une politique de protection contre les soldes négatifs, assurant que quelles que soient les conditions du marché, les pertes des clients ne pourront jamais excéder les fonds qu’ils ont sur leur compte.Sur le site Vestle.fr, les clients européens (hormis pour les pays mentionnés plus haut) peuvent investir sur des centaines de CFD sur instrument, inclus :Des actions en bourse de plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, la France, la Russie ou le Japon.Des commodités de différents secteurs – de l’énergie, agricole, et des métaux précieux.Des indices financiersDes FNBDes paires de devisesLe BitcoinLe site mettra à jour sa sélection de produits selon les intérêts des clients et les exigences de régulation. Vestle va régulièrement ajouter à sa plateforme de nouveaux instruments et marchés afin de permettre la diversification des portefeuilles d’investissement et une meilleure gestion du risque.Vestle propose de trader sur tous ses CFD sur instruments avec un effet de levier, lorsqu’autorisé par la régulation locale. Les clients reçoivent l’accès à une variété d’outils de trading, inclus des indicateurs de marché, des graphiques, des taux en direct, et peuvent bénéficier d’outils d’information comme un calendrier économique et des actualités de marché. Persuadé que l’apprentissage est essentiel même pour les traders les plus expérimentés, Vestle propose un matériel d’apprentissage étoffé pour permettre aux clients d’approfondir leurs connaissances sur les évènements de marché, les stratégies de trading, la gestion des risques, et bien plus. Et en plus d’une formation personnelle exclusive, les clients peuvent aiguiser leurs compétences de trading en utilisant un compte démo.Vestle est une addition précieuse au Groupe iFOREX, qui bénéficie de plus de 22 ans d’expérience dans le domaine du trading de CFD. Le Groupe opère sur de multiples marchés dans le monde entier, fournissant ses services à de nombreux clients dans plus de 20 langues. La réputation du Groupe iFOREX se base sur son intégrité, et il s’emploie à fournir le meilleur service clientèle possible. Au fil des ans, le Groupe a démontré un engagement continu pour la confidentialité et la sécurité des clients, et s’est avéré stable et alerte face aux évolutions des conditions de marché, des régulations et des attentes des clients.