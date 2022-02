Vectra nomme Willem Hendrickx au poste CRO – Chief Revenu Officer

Vectra AI, leader de la détection et de la réponse aux menaces par l'IA pour les entreprises hybrides et multi-clouds, annonce aujourd'hui la nomination de Willem Hendrickx au poste de Chief Revenue Officer (CRO). En tant que CRO, Willem conduira l’ensemble des initiatives d'expansion mondiale de Vectra, tout en supervisant l'ensemble de la relation avec ses clients et ses partenaires. Cette nomination fait suite à une année de croissance exceptionnelle de l'entreprise, la demande de solutions de détection et de réponse aux menaces de Vectraétant en forte croissance.



« Ces derniers mois, nous avons été témoins de certaines des cyberattaques les plus néfastes de notre histoire. Les entreprises du monde entier adoptent et déploient rapidement des solutions de détection et de réponse afin de fournir une couverture dans les environnements cloud, data center et SaaS » a déclaré Hitesh Sheth, président et CEO de Vectra AI. « Cela a entraîné une croissance rapide pour Vectra au cours de l'année dernière. Je suis ravi d'annoncer la nomination de Willem au poste de CRO. Il jouera un rôle déterminant dans la poursuite de la conduite et de l'expansion de notre activité à l'échelle mondiale, tout en promouvant une culture de pensée innovante et disruptive. »



Avant de devenir CRO, Willem a occupé le poste de SVP, International chez Vectra. À ce titre, il a contribué à la transformation fondamentale et à l'expansion des opérations commerciales dans la région EMEA et dans la région APJ. Avec plus de 25 ans d'expérience dans la vente de logiciels à l'échelle mondiale, Willem a précédemment occupé divers postes de direction chez EMC / Dell, Nokia, Alcatel-Lucent et Riverbed Technology.



« Le marché de la sécurité des entreprises continue de s'éloigner des solutions de sécurité préventive héritées - et de s'orienter vers les capacités de détection et de réponse avancées nécessaires pour stopper les attaquants dans leur élan » a déclaré Willem. « Vectra continue de s'imposer comme un fournisseur de premier plan pour se protéger contre la prochaine vague de menaces, et je suis impatient de continuer à développer nos activités dans les régions existantes et nouvelles. »



Après avoir dirigé Vectra AI pendant une période de forte croissance au cours des 20 derniers mois, le prédécesseur de Willem, Marc Gemassmer, a pris un nouveau rôle en tant que directeur général de l'activité de gestion des identités et de la posture en mode SaaS (Software as a Service) de Vectra. Il dirigera la pénétration de Vectra sur ce nouveau marché en partenariat avec Aaron Turner, fondateur et PDG de Siriux Security Technologies. Vectra a acquis Siriux en janvier 2022, positionnant la société comme le seul fournisseur qui permet aux clients de configurer et de détecter en toute sécurité les menaces actives dans les applications SaaS et d'identité en cloud.



« La surface d'attaque SaaS croît à un rythme exponentiel et l'acquisition de Siriux fournit à Vectra AI un bloc fondamental clé pour combler cette lacune critique en matière de sécurité pour les clients » a déclaré Marc Gemassmer. « Je suis impatient de m'associer à Aaron pour établir Vectra comme le seul fournisseur qui sécurise les configurations SaaS et unifie cela avec la détection et la réponse aux menaces actives dans les applications SaaS. »



A propos de Vectra

Vectra® est un leader dans le domaine de la détection et de la réponse aux réseaux (NDR) alimentées par l'intelligence artificielle (IA) pour les entreprises hybrides et multi-cloud. La plateforme Vectra capture les paquets et les journaux sur le réseau, le cloud public, le SaaS et l'identité́, en appliquant une IA brevetée axée sur la sécurité pour faire apparaître, hiérarchiser et répondre rapidement aux menaces. Les détections de menaces de Vectra sont basées sur une compréhension approfondie des méthodes des attaquants et sur des algorithmes d'IA optimisés en fonction des problèmes. Les alertes révèlent les méthodes des attaquants en action et établissent une corrélation avec les environnements des clients pour exposer les attaques réelles. Les organisations du monde entier font confiance à Vectra pour détecter et arrêter les menaces avant qu'une violation ne se produise.

www.vectra.ai