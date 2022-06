Vectra AI remporte le prix de la meilleure analyse comportementale et de détection des menaces en entreprise aux SC Media Awards Europe 2022

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix de SC Media et d'être reconnus comme le leader de l'analyse comportementale et de la détection des menaces en entreprise. Vectra a développé ses solutions en pensant aux équipes de sécurité, en les aidant à réduire le bruit des alertes et à consacrer plus de temps à la chasse aux menaces et à la réponse aux incidents urgents » a déclaré Kevin Kennedy, Senior Vice President des produits chez Vectra.



« Nous continuerons à renforcer nos produits en investissant dans des projets de recherche et de développement en matière de sécurité bien plus que la moyenne du secteur, en minimisant les cyber-risques et en accélérant l'ensemble du processus de détection et de réponse aux menaces pour les clients. »



Vectra a également été récompensée dans les catégories de la « meilleure utilisation du Machine Learning et de l’Intelligence Artificielle », du « meilleur service client » et de la « meilleure société de sécurité ».



Les gagnants ont été choisis par l'équipe éditoriale de SC Media avec l'aide des coprésidents des SC Awards.



A propos de Vectra

Vectra® est un leader dans le domaine de la détection et de la réponse aux réseaux (NDR) alimentées par l'intelligence artificielle (IA) pour les entreprises hybrides et multi-cloud. La plateforme Vectra capture les paquets et les journaux sur le réseau, le cloud public, le SaaS et l'identité, en appliquant une IA brevetée axée sur la sécurité pour faire apparaître, hiérarchiser et répondre rapidement aux menaces. Les détections de menaces de Vectra sont basées sur une compréhension approfondie des méthodes des attaquants et sur des algorithmes d'IA optimisés en fonction des problèmes. Les alertes révèlent les méthodes des attaquants en action et établissent une corrélation avec les environnements des clients pour exposer les attaques réelles. Les organisations du monde entier font confiance à Vectra pour détecter et arrêter les menaces avant qu'une violation ne se produise.