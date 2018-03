VCSTIMELESS recrute François MITON au poste de Directeur de la Recherche et du Développement

« VCSTIMELESS mène actuellement un programme de R&D d’envergure, plus de 15 millions d’euros investis, pour enrichir sa solution logicielle phare de supply chain décisionnel, Colombus.NEXT, et finaliser de nouveaux modules expert comme la gestion des budgets d’achat et la construction de l’offre. Mon arrivée au poste de Directeur de la R&D vient confirmer cette volonté stratégique de l’entreprise d’intensifier dans les 18 prochains mois le rythme de lancement et de déploiement de ses applications « métier ». Mon ambition est de donner une nouvelle impulsion à l’équipe de R&D en mettant en place des méthodes agiles, gage de réactivité et de qualité, et en recrutant de nouveaux profils afin de mettre rapidement et régulièrement nos innovations au service de nos clients. »

« Au sein de VCSTIMELESS, éditeur ayant les moyens de ses ambitions, j’ai la volonté de constituer dans les prochains mois une des meilleurs équipes françaises de développement, en mobilisant des experts « métier » reconnus et des nouveaux talents des technologies Microsoft. »

déclare François Miton.Dans l’exercice de sa fonction, François Miton prendra en charge l’ensemble des activités liées à la Direction du Département Recherche & Développement. Il aura comme première mission de mettre en place au sein de ce département de nouvelles méthodes de développement dites « agiles » qui se traduiront par la constitution de petites équipes de développement autonomes et responsables, avec une priorité donnée aux fonctionnalités porteuses de valeur dans le cadre d’itérations rapides (tous les 15 jours), un cycle de validation permanente, un accroissement du partage de connaissance, une implication des utilisateurs…De plus, François aura comme attribution de recruter des ingénieurs de « haut niveau » spécialisés dans les technologies .Net de Microsoft afin d’étoffer son équipe constituée de 35 collaborateurs. Autre « plus » de la nouvelle organisation du département R&D, il chapeautera les six collaborateurs de Microsoft Consulting, venus en renfort pour les projets en cours. Aguerris aux technologies « dernier cri » de Microsoft, ces consultants, experts dans leur domaine, ont pour mission d’être les mentors de l’équipe R&D en effectuant un véritable transfert de compétences sur les technologies .NET et en l’accompagnant dans toutes les étapes de la production.François MITON, Directeur R&D au sein de VCSTIMELESS, conclutAvant de rejoindre VCSTIMELESS, le 15 octobre 2007, François Miton occupait le poste de Consultant Principal au sein de Microsoft Consulting Services, société qu’il avait intégré en 2000. En 1997, il a été le co- fondateur de la société Equitime, spécialisée dans la gestion des plannings. Auparavant, de 1992 à 1996, François était consultant indépendant ayant comme secteurs de prédilection : la Santé, la Banque et les Hautes Administrations. François MITON a débuté sa carrière informatique en 1990 au sein de Bull au poste de consultant Système d’Information Santé. Diplômé d’un doctorat en médecine (1988), il dispose également d’un master en Génie Logiciel (1990) et d’un DEA en Informatique Médicale (1994).Editeur-conseil européen, VCSTIMELESS développe des logiciels qui optimisent la productivité, la rentabilité et la compétitivité des distributeurs spécialisés, du magasin à la centrale. Il se positionne comme le seul éditeur d’envergure européenne, directement implanté sur les marchés clés de la distribution spécialisée (France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Amérique du Nord) et représenté en Europe de l’Est, Proche et Moyen Orient, Afrique et en Asie, via des partenaires certifiés. S’appuyant sur une triple expertise métier, technologique et service, VCSTIMELESS s’impose aujourd’hui comme une véritable alternative aux éditeurs de solutions métier standard ou d’ERP traditionnels. L’éditeur-conseil compte plus de 450 enseignes et 10 000 points de vente équipés dans plus de 40 pays.