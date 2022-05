Unlimitd s’associe à Greenmetrics pour inciter les entreprises du e-commerce à réduire leur empreinte carbone

Unlimitd, qui permet aux entrepreneurs d’accéder plus facilement et rapidement à du capital pour financer leur croissance, a récemment lancé sa verticale e-commerce qui permet aux sites marchands et marketplaces de financer leurs dépenses publicitaires, leurs stocks et pallier aux décalages d’encaissement. Pour compléter cette offre à destination des acteurs du e-commerce, l’entreprise a fait appel à Greenmetrics pour accompagner les business qu’elle finance dans la mesure, le suivi et la réduction de leurs émissions carbones. C’est plus particulièrement sa solution Greenmetrics Analytics, qui cible la pollution issue de l’e-commerce, qui sera ainsi mise en œuvre. Le scoring crédit, outil principal de l’analyse des risques du prêt, prendra désormais en compte les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) pour récompenser les demandeurs les plus vertueux.



Concrètement, lors de sa demande de financement, l’entreprise n’aura aucune action à réaliser. Le critère ESG sera calculé automatiquement par la solution Greenmetrics Analytics et, via API, le score sera directement affiché dans le scoring de crédit global Unlimitd. Si le site e-commerce obtient une note supérieure à 4/5, l’entreprise bénéficiera alors d’un meilleur taux de financement.



“Aujourd’hui, 70% des cyberacheteurs disent privilégier les sites qui mettent en avant une démarche éco-responsable. Les entreprises e-commerce doivent agir en ce sens et s’impliquer davantage dans une dimension environnementale. Nous sommes convaincus que l’indicateur d’un numérique responsable, deviendra un indicateur standard pour les sites internet. En nous associant à Unlimitd, nous permettrons aux entreprises de prendre conscience de leur impact environnemental par la mesure et l’analyse de leur site internet à leur demande de financement.” déclare Nicholas Mouret, CEO et co-fondateur de Greenmetrics



“Les sites e-commerce doivent prendre en compte et apporter des réponses face aux enjeux du développement durable. Être éco-responsable n’est pas antinomique à la croissance du business, et nous voulons le prouver aujourd’hui via ce partenariat avec Greenmetrics, en permettant aux entreprises de bénéficier de meilleurs taux de financement grâce à leurs engagements pour la RSE.” conclut Julien Zerbib, CEO d’Unlimitd



A propos d’Unlimitd :

Unlimitd est une plateforme de financement basée sur le modèle RBF (Revenue Based Financing). Rapide, sans garantie et sans dilution du capital, ce modèle de croissance né aux États-Unis connaît un essor fulgurant et très prometteur en Europe. Unlimitd finance aujourd’hui la croissance des entreprises ayant des revenus récurrents, en leur permettant d’obtenir une avance sur leurs revenus récurrents annuels (ARR), les e-commerces afin de financer leurs dépenses publicitaires et leurs stocks et enfin les marketplaces avec un produit de financement dédié aux décalages d’encaissement. Lancée en décembre 2021, Unlimitd a levé 5M€ en amorçage et compte plus de 30 entreprises financées. Son fondateur, Julien Zerbib, dispose à la fois d’une expertise du marché bancaire (ex UBS) et du private equity (cofondateur Haussmann Venture).

www.unlimitd.com



A propos de Greenmetrics :

Lancé en 2021, Greenmetrics est un logiciel Saas dédié à la pollution numérique des entreprises. Greenmetrics offre une solution complète pour mesurer en temps réel toutes les émissions émises par les équipements informatiques, sites et applis, et usages numériques. Grâce à sa technologie unique, Greenmetrics accompagne tous types d'entreprises dans la prise en main de leur bilan carbone numérique, de la visualisation des émissions de CO2 aux solutions pour réduire durablement leur impact numérique. L’entreprise est labellisée French Tech et membre du réseau d’entrepreneurs TechForGood. greenmetrics.io/