Une startup néerlandaise lance une plateforme révolutionnaire, mettant l’ensemble de l’industrie mondiale du cannabis à la blockchain

Avec la croissance exponentielle actuelle de l’industrie mondiale du cannabis et la technologie blockchain, il y a un partenariat potentiel qui pourrait profiter aux deux. Au sein de l’industrie du cannabis, il existe une demande croissante de solutions de paiement, de suivi et de traçabilité des cultures et de mécanismes de confiance. BitCanna combine le meilleur des deux mondes, s’attaquant à chacun de ces problèmes grâce au lancement de sa plate-forme de blockchain et de sa crypto monnaie associée. Au cours de l’année écoulée, une équipe de 20 spécialistes dévoués a travaillé en étroite collaboration avec l’industrie du cannabis au développement de la plateforme et à son expansion mondiale. Un nombre important et croissant de grandes marques internationales ont déjà confirmé leur partenariat et, le 1er novembre, leur ICO sera ouverte aux investisseurs intéressés.



La plupart des banques et des fournisseurs de services financiers refusent encore de traiter les transactions de cannabis en raison du degré élevé d’incertitude réglementaire dans l’industrie. D’éminents experts et entrepreneurs de l’industrie financière et de l’industrie du cannabis considèrent qu’il s’agit là d’une occasion en or de créer une solution de paiement numérique mondiale pour les détaillants de cannabis qui contournerait les institutions financières traditionnelles.



Il est très difficile de suivre l’évolution constante des lois sur le cannabis. Ainsi, les banques, les sociétés émettrices de cartes de crédit et les fournisseurs de paiement en ligne refusent de s’impliquer dans le cannabis ou facturent des frais de transaction excessivement élevés », selon Jan Scheele, PDG de BitCanna. « Cela met les entreprises qui vendent légalement des produits du cannabis dans une situation délicate - elles doivent trouver un moyen de s’orienter vers le sans-cash et vendre en ligne sans enfreindre aucune loi. C’est là que BitCanna pourra aider.



BitCanna est une entreprise mondiale de technologie de la blockchain qui aide les entreprises de cannabis à passer au sans-cash de manière sûre, légale et rentable. L’entreprise prétend pouvoir traiter les transactions en utilisant son token BitCanna presque instantanément et pour quelques centimes seulement. Cela permettra également aux fournisseurs de gérer leurs chaînes d’approvisionnement et d’enregistrer toutes les données d’identification des clients. Il s’agit d’une percée technologique progressive pour l’ensemble de l’industrie mondiale.



“Peu importe s’il s’agit d’une transaction de 10 $ ou de 100 $. Nos clients paieront un petit montant forfaitaire », explique M. Scheele. « Nous introduisons un système de paiement qui permettra à toutes les compagnies de cannabis d’accepter les paiements numériques, qu’elles vendent en ligne ou en magasin, de façon rentable et sécurisée.”



Les détaillants en ligne ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier de la technologie blockchain. Certains magasins de cannabis dépensent jusqu’à 10-15 % de leurs revenus en sécurité et en personnel pour faire tourner un business avec du cash seulement. Fournir à ces entreprises une technologie de traitement des paiements peut les aider à réduire les risques de sécurité tout en se conformant à la réglementation.

De nombreux experts de l’industrie pensent qu’en dépit de la croissance que nous avons connue au cours des dernières années, le marché du cannabis ne fait que commencer à prendre forme. Rien qu’aux États-Unis, le marché du cannabis devrait doubler, passant de 22 milliards de dollars en 2017 à 44 milliards de dollars en 2020. Et le marché mondial devrait atteindre 140 milliards de dollars d’ici 2027, selon la banque d’investissement européenne Bryan, Garnier & Co.



BitCanna est bien placé pour profiter de cette industrie en pleine croissance. L’entreprise sera directement intégrée à certains des plus grands magasins de cannabis en ligne lorsqu’elle lancera ses produits au troisième trimestre de 2019. Elle mènera des projets pilotes dans des endroits comme les capitales du cannabis Amsterdam et Barcelone. BitCanna à lui seul s’est déjà associé à des dizaines d’entreprises de cannabis pour créer la BitCanna Alliance. Les membres de l’Alliance sont actifs dans 27 pays et attirent un total de 10 millions de visiteurs uniques par mois jusqu’à présent.

L’entreprise a des plans ambitieux pour devenir la solution de paiement numérique globale pour l’industrie du cannabis. Elle sera d’abord lancée en Europe, puis rapidement étendu au reste du monde.



À propos de BitCanna

BitCanna est un réseau de paiement décentralisé pour l’industrie légale du cannabis. La société a été fondée par Boy Ramsahai, un véritable vétéran de l’industrie du cannabis qui a fondé une société de média de cannabis à succès international en 1991. Ses magazines de langue néerlandaise High Life et Soft Secrets sont bien connus aux Pays-Bas. BitCanna s’est associée à de grandes marques sur le marché européen du cannabis pour former la BitCanna Alliance. L’Alliance s’efforce de créer un marché du cannabis sain et transparent en sécurisant et en suivant les transactions numériques et en mettant en place une gestion de la chaîne d’approvisionnement et des clients.

